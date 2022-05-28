Отмыл репутацию, – Alyona Alyona назвала артиста, показавшего позицию после концертов в России

Alyona Alyona рассказала о своем отношении к артистам, которые после гастролей в России стали поддерживать Украину. Она назвала того певца, который "отмыл репутацию".

Украинская певица Alyona Alyona поделилась мыслями о тех "музыкантах", которые "переобулись" после 24 февраля. Среди таких – Макс Барских, Иван Дорн и другие.

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Alyona Alyona о Барских и Дорна

Исполнительница рассказала, что больше всего ее приятно удивил Макс Барских, который, несмотря на годы гастролирования в России, показал радикальную позицию.

Это артист, показавший настоящие "яйца". В течение всех этих лет, ездя в Россию и выступая, он совершил самый радикальный поступок. Он закрыл все, запретил использовать песни в кино, хотя заранее договаривались по контрактам. Он просто запретил свою музыку там, пошел служить, начал делать что-нибудь для украинцев,

– сказала Alyona Alyona.

"Для меня это человек, который действительно пытается показать свою позицию, то, что он осознал, извиняется за последние годы. Скажем грубо – отмывает репутацию. Но это поступок, показывающий всем остальным, кого слушают в России, делать так же", – добавила она.



Макс Барских на полигоне / Фото из инстаграма Макса Барских

Иван Дорн не совершил таких радикальных действий, что также заметила реперша: "Например, Иван Дорн так не сделал. Макс Барских сделал. Это не значит, что завтра мы пойдем на сцене одну песню петь. Нет, но это пример и демонстрация того, что человек осознал, что он переживает за свою страну и теперь будет делать все для блага своей страны, а не чужой".

Кто разочаровал Alyona Alyona

Артистка призналась, что более определенной позиции ожидала от российского шоумена Александра Гудкова, с которым снималась в одном из клипов: "Я почему-то ожидала от него каких-то более радикальных действий, по примеру Фейса и так далее. Но нет".

Alyona Alyona подчеркнула, что каждый российский артист, обладающий большой украинской аудиторией, разочаровал ее.

"В своих социальных сетях они могут посмотреть аналитику и увидеть, что за ними следит очень много украинцев. Я не думаю, что очень много украинцев следит за тем же Галкиным. Но он более радикально выразил свою позицию, чем какие-то молодые лидеры".