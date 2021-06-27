37-летняя Джамала призналась, что на ее концерте в Одессе бушевали стихии. Сначала была безумная жара, потом – сильный ветер, который сносил все на своем пути, а потом лил дождь. Однако как певица, так и зрители не испугались ливня. Артистка продолжала петь под дождем, а публика просто подошла ближе к сцене.

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Мы плакали, смеялись, танцевали. Боялись молний, но продолжали проводить с вами время. Ведь хороший концерт – это "дело двух", комбо публики с музыкой,

– поделилась эмоциями Джамала.

Она добавила, что ливень был таким сильным, что залил микрофон, радиосистему и другую технику. Однако, по мнению Джамалы, это минимальные потери, ведь она получила значительно больше – бешеный заряд энергии от поклонников, встречи с которыми ждала так долго.

"Из потерь – только микрофон, покупка нового неизбежна. Из достояний – воспоминание на всю жизнь", – завершила певица.

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Реакция сети

Фанаты Джамалы, которые присутствовали на концерте, засыпали ее комплиментами и окрестили концерт под дождем лучшим в своей жизни: