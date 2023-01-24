FreeTheLeopards: звездный бомонд устроил леопардовый флешмоб и просит у Шольца танки

Канцлер Германии блокирует передачу Украине боевых танков Leopards. В ответ на это сетью несется хештег #FreeTheLeopards, которым пользователи пытаются надавить на Олафа Шольца. К флешмобу подключились звезды.

Украинский бомонд завалил соцсети фото в образах с леопардовым принтом и хештегом #FreeTheLeopards. Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Джамала, Лилия Ребрик и другие пытаются привлечь внимание Олафа Шольца, который на встрече в формате "Рамштайн" отказался поставлять Украине танки Leopard 2. Как звезды потрясли свои галереи, демонстрирует 24 Канал.

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Катя Осадчая

"Нашей стране нужны танки Leopard 2, мы призываем мир откликнуться, ведь следующей может быть любая страна", – подчеркнула Катя Осадчая.

Джамала

"Пока кто-то тянет время, мы должны действовать и давить. Чем больше я злюсь, тем больше я хочу донатить и всячески помогать. Но только этого недостаточно. Нам нужна поддержка мира! Нам нужны танки Leopard 2 из Германии. Украина должна победить в этой борьбе. Пока политики ждут и не принимают важные решения, мы будем кричать о важности поставки танков", – эмоционально заявила Джамала.

МамаРика

"FreeTheLeopards, это я вам как украинская женщина говорю. А поверьте, нас лучше не злить", – подписала MamaRika.

Оля Полякова

"Нам нужны "леопарды", чтобы у наших ВСУ было такое лицо, а значит, чтобы и у всех нас", – высказалась Оля Полякова под фото со съемок шоу, где ее одели в леопардовый комбинезон.

TVORCHI

"FreeTheLeopards. Это важно. Украине нужен "Леопард 2". Не молчи, мир! Присоединяйтесь к хештегу и требуйте от правительства Германии проукраинского решения, ведь Украина ежедневно защищает себя и Европу от России", – призвали представители Украины на Евровидении-2023.

Настя Каменских

"Нам нужны "Леопарды", чтобы бороться за ценности, важные для цивилизованного мира. И главное – чтобы защитить украинских детей и взрослых, свою Родину. Украина сегодня – щит Европы. И я надеюсь, что это всегда будут помнить. Поэтому важно говорить и поддерживать Украину всеми возможными способами", – подписала Настя Каменских свое видео в "леопарде".

Оля Цыбульская

Артистка запостила фото в костюме с анималистическим принтом и отметила, что в ней "просыпается леопард, когда Украине нужны Leopards".

Юрий Горбунов

"Требуем поставок "Леопардов" в Украину! Поддерживаем флешмоб и желаем вам хорошего и тихого дня", – написал Горбунов в леопардовой шубе.

Евгений Кот

Дорогое германское правительство. Очень прошу вас передать нашим военным ваших леопардов. Они очень нужны нам, нашему войску! Вы же создали своих леопардов для того, чтобы они защищали ваши ценности, так вот пришло время отправить леопардов в крепость этих ценностей, в Украину, ставшую щитом цивилизованного мира,

– обратился Евгений Кот.

Он пошутил, что ради Leopard 2 сделает все от себя зависящее – станцует с каждым и для каждого, поставит и отсудит все немецкие шоу. Кроме того, по мнению Кота, "леопарды должны быть свободны в своем предназначении", как он в творчестве.

Анатолий Анатолич

Шоумен прифотошопил свою голову вместо морды леопарда и пошутил, что это единственное его фото в леопардовом, к тому же сделанное в Крыму.

"Да, нам действительно нужно все, что нам обещают с вооружения, и это нам нужно для победы. И да, мы самая креативная нация на планете сейчас. Потому что у нас выбора нет. Поэтому такие креативные и смелые, и непобедимы. И да, уверен, скоро снова сделаю такое фото в Крыму", – написал Анатолий Анатолич.

Илона Гвоздева

"Ну очень нравится этот принт, особенно если он может изменить ситуацию в нашей стране и спасти другие стране от войны. Вместе к победе", – подписала танцовщица фото в леопардовых look с дочерью.

Лилия Ребрик

Телеведущая Лилия Ребрик поддержала флешмоб и тоже запостила фото с дочерью. На фотографии, сделанной 5 лет назад, они позируют в леопардовых платьях.

Наталка Карпа

"Присоединяюсь к флешмобу. Нашей стране нужны танки "Леопард 2". Не пренебрегайте, не игнорируйте! Ведь следующей может быть любая другая страна", – подчеркнула Наталка Карпа.

Андрей Бедняков