С шампанским и фруктами: Остапчук с женой Кристиной наслаждаются отпуском в Черногории

Украинская супружеская пара Владимира Остапчука и Кристины Горняк отправились на отдых в Черногорию. Звезды отдыхают в роскошном отеле с видом на море и горы.
Райский отпуск был долгожданным как для Владимира, так и для Кристины. Пара находится за границей уже несколько дней, хотя признавалась, что в море плавать холодно. Поэтому они нежатся под солнцем на территории своего номера и купаются в бассейне.
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Шампанское с видом на море и горы
Шоумен Владимир уже опубликовал красноречивое видео, где показал жену Кристину на краю бассейна, в купальнике и шляпке пьет шампанское, наслаждаясь вкусом арбуза. Пейзажи позади женщины перехватывают дыхание.
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Фанаты были поражены красотой Черногории, которую еще называют Монтенегро:
- "Охренеть!";
- "Очень красиво";
- "Очень красиво, мечта!";
- "Вау!";
- "Красивы в красивом".
Ранее Кристина и Владимир публиковали другое видео с отдыха, где они катаются на автомобиле и наслаждаются временем, проведенным вдвоем.