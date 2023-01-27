Я ненавидел ее, – Остапчук впервые признался, почему хотел эмигрировать из Украины в Канаду

В первом браке Владимир Остапчук хотел выехать с детьми в Канаду и даже получил резидентство. Однако после Евровидения-2017 его карьера пошла вверх, и они с Еленой остались в Украине. Только сейчас он раскрыл истинную причину, по которой планировал эмигрировать.

Не секрет, что Владимир Остапчук долго пробивался в шоу-биз и якобы именно поэтому протаптывал себе тропу в Канаду. Однако выяснилось, что уехать он планировал не из-за нехватки работы, а из-за коррупции и кумовства в Украине. Ведущий хотел для детей – Эмилии и Эвана – другой жизни.

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Почему Остапчук хотел эмигрировать из Украины в Канаду

В 2016 году я почти уехал из Украины в Канаду. Ибо не хотел, чтобы мои дети росли в этой системе. Я ее просто ненавидел. Система, где все можно купить, продать, нарисовать, договориться. Где чиновник безнаказан, где быть депутатом – это "вау устроился по жизни",

– эмоционально выразился Владимир Остапчук.

Однако сейчас шоумен убежден, что Украина поборет своего внутреннего врага. Похоже, на эти мысли его натолкнула скандальная "командировка" Николая Тищенко в Таиланд, за которую нардепа уже исключили из фракции "Слуга народа".

"Сейчас я как никогда верю, что наше поколение может победить этого врага – здесь и сейчас. Чтобы не было батальонов "Монако", "Марбелья" и Пхукетского котла. Чтобы не было стыдно ни перед воинами, ни перед честными людьми, ни перед детьми. Верю, что сможем. Мы все", – вдохновенно написал Остапчук.

Откровенный пост ведущий сопроводил фото из деоккупированного Изюма в Харьковской области, куда ездил с благотворительной миссией.

Владимир Остапчук в деоккупированном Изюме / Фото из инстаграма шоумена

Кстати, в августе 2022 года Остапчук летал в Канаду на благотворительный аукцион для ВСУ и виделся там с детьми, которых от войны увезла Елена Войченко. После этого и поползли слухи о его разрыве со второй женой Кристиной Горняк. Шоумен даже публично извинился перед матерью Эмилии и Эвана – признал, что "наделал много глупостей", наговорил лишнего. Сейчас ему "досадно и стыдно" за это.