Опре Уинфри – 68: каких знаковых звезд, кроме Джексона и Маркл, интервьюировала ведущая

Американская актриса, телеведущая и писательница – Опра Уинфри 29 января празднует свой день рождения. Ей исполняется 68 лет.

Опра Уинфри – актриса, продюсер, филантроп и, самое главное, гениальный журналист, умеющий "развести" на откровения даже самого неразговорчивого героя. Именно поэтому сегодня мы вспоминаем главные тайны звезд на ее опыте.

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Сегодня Уинфри владеет собственным телеканалом, который называется "OWN" (Oprah Winfrey Network), а ее состояние оценивается в несколько миллиардов долларов. Но прежде чем все это стало возможным, ей пришлось создать легендарное "Шоу Опры Уинфри".

Самый известный из проектов Опры выходил в эфир 25 лет, начиная с 1986 года. Сначала программа появилась в Чикаго, затем приобрела статус национальной, а затем вышла еще в 145 странах. За время существования "Шоу Опры Уинфри" мир увидели 4561 эпизод.

Опра Уинфри / Фото People Talk

#1 Интервью с Майклом Джексоном – 1993 год

14 лет Майкл Джексон отказывался от общения с журналистами, однако в 1993-м король поп-музыки наконец согласился стать гостем ток-шоу Опры Уинфри.

Опра Уинфри и Майкл Джексон / Фото Marie Claire

В течение 1980-х годов в прессе появилось все больше слухов об операциях Майкла и его странном поведении, поэтому интервью Опры получилось действительно сенсационным. 90-минутную передачу, которая стала самым успешным проектом в истории канала АВС, снимали на ранчо Джексона Neverland Valley. Он откровенно рассказал о жестоком обращении со стороны отца Джо Джексона и поделился воспоминаниями из детства.

Интервью Майкла Джексона с Опрой Уинфри: смотреть онлайн на английском:

#2 Интервью с Эллен Дедженерес – 1997 год

В 1997 году коллега Опры Уинфри сделала каминг-аут. Эллен Дедженерес появилась на обложке журнала Time с огромной надписью возле своего портрета: "Да, я лесбиянка".

Эллен Дедженерес на интервью у Опры Уинфри / Фото Marie Claire

Сразу после этого Элен пришла к Опре на интервью, чтобы окончательно открыть все тайны и рассказать свою историю. Уинфри жаловалась на большое количество негативных отзывов: после интервью в студию приходили сотни писем со злыми комментариями в адрес Дедженерес и ЛГБТ-сообществ.

Интервью Эллен Дедженерес с Опрой Уинфри: смотреть онлайн на английском:

#3 Интервью с Уитни Хьюстон – 2009 год

Уитни Хьюстон дала одно из последних интервью Опре за три года до своей трагической смерти – она захлебнулась водой в ванной, поскольку перед этим якобы злоупотребляла алкоголем и антидепрессантами.

Уитни Хьюстон и Опра Уинфри / Фото из открытых источников

В интервью для Опры Уитни рассказала, как наркотики разрушили ее успешную карьеру, а также певица рассказала о своей "безграничной любви" к своему бывшему мужу Бобби Брауни. Интервью было таким большим, что его пришлось разделить на две части, но главным откровением всей записи стало признание Уитни: "да, я сидела на наркотиках".

Интервью Уитни Хьюстон с Опрой Уинфри: смотреть онлайн на английском часть 1

Интервью Уитни Хьюстон с Опрой Уинфри: смотреть онлайн на английском часть 2

#4 Интервью с Бараком и Мишель Обамой – 2011 год

Президент США и первая леди стали одними из последних гостей "Шоу Опры", закрывшегося в мае 2011 года.

Барак и Мишель Обама в студии Опры / Фото WoMo.ua

Для Мишель, которая периодически появляется на ТВ-шоу, например, Эллен Дедженерес и Джимми Феллона, поход к Опре был обычным и ничем удивительным, а вот Барака Обаму, действительно, не часто можно было увидеть на диване перед студией, полной домохозяек. Но именно Опра сделала так, чтобы эти домохозяйки на выборах президента отдали свои голоса за Обаму, а потому он был обязан "вернуть долг".

Интервью Барака и Мишель Обамы с Опрой Уинфри: смотреть онлайн на английском

#5 Интервью с Рианной – 2012 год

В 2009 году появились скандальные фотографии Рианны в синяках (тогдашний бойфренд поп-звезды Крис Браун напал на нее), и фото обсуждал весь мир. Однако сама звезда не хотела говорить на эту тему.

Рианна и Опра Уинфри / Фото Washington Post

Лишь через три года певица согласилась на откровенный разговор с Опрой. Во время интервью Рианна рассказала, как пыталась снова дружить с экс-возлюбленным и как переживала то, что случилось. Она также затронула тему трудных отношений с отцом и детства, проведенного на Барбадосе.

Интервью Рианны с Опрой Уинфри: смотреть онлайн на английском

#6 Интервью с принцем Гарри и Меган Маркл – 2021 год

Это интервью было, наверное, самое ожидаемое и обсуждаемое. В нем Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье, об одиночестве, мыслях о самоубийстве, о том, что их сын не получит титул и многое другое. Также вскоре после анонса интервью стало известно, что герцог и герцогиня Сассекские не вернутся к выполнению королевских обязанностей, хотя и остаются, согласно сообщению дворца, "очень любимыми членами семьи".

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Опра Уинфри и Меган Маркл с принцем Гарри / Фото Getty Images

Несмотря на "откровенное" интервью, королевские эксперты насчитали около 20 фактов неправды, которые говорили супруги. Но разговор с Опрой одинаково получил бешеную огласку в мире. Гарри и Меган продолжают работать с рядом благотворительных организаций и в прошлом году подписали контракты с Netflix и Spotify на производство документальных фильмов и подкастов.

Интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уинфри: смотреть онлайн на английском

Каков же секрет успеха этой женщины? Титаническая работоспособность и природная харизма, безусловно, помогали Опре по жизни, но, возможно, в ее истории успеха есть значительно более важный компонент — эмоциональность, а именно эмпатия, природная чувствительность и непревзойденный ораторский талант, – именно эти черты открыли Уинфри дверь под названием "Успех".

Автор: Ирина Криксон