Она как зомби, – Камалия рассказала о разговоре с тетей из России, с которой теперь не общается

У певицы Камалии есть родственники в России, но они продолжают верить в то, что в Украине "бандеровцы и нацисты убивают русскоязычных". Артистка призналась, что теперь не хочет общаться с тетей, которая не признает войну.

В новом интервью исполнительница подчеркнула, что пыталась донести родственникам в России правду о том, что происходит в Украине. Однако тетя из Москвы убеждена, что у нас властвуют "бандеровцы" и "нацисты".

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Камалия о разговорах с родственниками и коллегами из России

В первый день войны артистка сконтактировала с тетей, проживающей в Москве. Она начала рассказывать, что россияне "спасут украинцев от нацистской хунты". Камалия пыталась объяснить, что происходит, но тетя доказывала, что это украинцы сами себя бомбят.

Я объясняла, что у нас нет нацистов, показывала видео, что это русские войска, это их бомбы. В ответ: "Все это монтаж и фейки. Я не верю, потерпите чуть-чуть, мы вас освободим от этих нацистов и будем вместе". Не знаю, что еще сказать. Она как зомби,

– рассказала Камалия.

Также исполнительница, как и многие ее украинские коллеги, пыталась достучаться до российских артистов. Она призывала ей не молчать о войне, но ничего не вышло.

"Я не вижу, чтобы Ани Лорак высказывалась. Я в истерике говорила, спрашивала, как-то пыталась донести до них эту информацию. Но нет. Там просто зомби-апокалипсис. Такое впечатление, что они все зомбированы", – подытожила звезда.

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