Она пережила сильный стресс, – Наталка Карпа рассказала о дочери мужа от первого брака

Муж Наталки Карпы – Евгений Терехов имеет дочь Анну от первого брака. Девочка жила в Павлограде, однако после начала войны переехала во Львовскую область к Наталке. В родном городе Анна испытала сильный стресс.

Наталка Карпа и Евгений Терехов воспитывают общую дочь Злату. Однако артистка с любовью относится и к его первенцу – Анне, которая старше Златы на несколько лет.

Полное интервью здесь Работа с Зеленским, переезд из Киева, творчество и волонтерство: интервью с Наталкой Карпой

Наталка Карпа о дочери Терехова от первого брака

До войны девочка с родными жила в Павлограде Днепропетровской области, но когда там начались боевые действия, то переехала во Львовскую область, где остановились Наталка и Злата. 2 дня Анна не могла прийти в себя, пережила сильный стресс.

Наталка рассказала, что девочка хорошо рисует, учится в художественной школе. Приехав, она нарисовала наших военных с флагом. Все они держали в руках оружие, на каждом оружии была красная точка.

Я спросила: "Анечка, а что это за точка?". Она ответила: "Это оптический прицел, чтобы наши убили всех врагов, чтобы они ясно видели, куда стрелять, чтобы точно всех уничтожили". Она все прекрасно понимает,

– рассказала Карпа.



Наталка Карпа / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Сейчас Аня в Италии вместе со многими другими детьми из Украины там отдыхает от того, что пришлось пережить дома.