Оля Полякова показала спортивный образ в лосинах и кепке: фото

Украинская певица Оля Полякова поделилась новым фото, которое сделала во время утренней тренировки. Она редко радует поклонников публикациями, поэтому фотография сразу вызвала интерес у поклонников.

Оля Полякова является одной из самых популярных артисток отечественного шоу-бизнеса. Ее концерты ждут тысячи поклонников в разных уголках Украины. На карантине Оля начала активно вести страницу в инстаграме, поэтому и там к ней сейчас приковано особое внимание публики.

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Спортивный look Оли Поляковой

Даже для утренней пробежки знаменитость выбрала роскошный наряд. Она умеет подчеркнуть прелести соблазнительной фигуры любой одеждой. Для занятия спортом в теплое летнее утро Оля надела черные лосины и белую футболку с принтом спереди и сзади. Вероятно, совместила такой look со стильными кроссовками.

Среди аксессуаров Полякова дополнила образ черной кепкой. Стоит отметить, что кепки очень актуальны в этом сезоне и ими можно дополнить любой образ.

Длинные волосы красавица-блондинка уложила ровно и собрала в высокий хвост. На лице Оля сделала безупречный макияж: выровняла тон, на веки нанесла черные стрелки, а губы накрасила нюдовым блеском.



Оля Полякова на утренней тренировке / Фото из инстаграма Оли Поляковой

В комментариях поклонники оставляют в адрес исполнительницы много приятных слов. Заметки, где звезда делится моментами из повседневной жизни, изрядно заинтересовывают ее подписчиков.