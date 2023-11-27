Так сложились звезды, – Оля Полякова спонтанно уехала на отдых в Африку с дочерью

Певица Оля Полякова и ее дочь Маша спонтанно отправились на отдых в Занзибар. Артистка рассказала о море и кухне на африканском курорте.

В инстаграм-сториз на своей странице Оля Полякова поделилась первыми впечатлениями после приезда на Занзибар. Она также рассказала, как вообще решила отправиться на отдых.

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Оля Полякова отдыхает на Занзибаре

Артистка поделилась, что еще несколько дней назад выступала в Хмельницком, где после концерта ее ждала поездка в Кишинев. В столице Молдовы оказался самолет в Занзибар.

Все было очень спонтанно. Я решила ехать на Занзибар в один день. Просто так сложились звезды. Я выступала в Хмельницком, а из Хмельницкого в Кишинев шесть часов езды. В Кишиневе был самолет в Занзибар. Так мы сюда и попали. Здесь сезон дождей и нам об этом, правда, никто не сказал. Но мы бы все равно поехали, если бы честно. Дождь бывает, но он не на весь день,

– рассказала Оля Полякова.



Оля Полякова / Фото с инстаграм-сториз

Артистка также похвасталась тем, что на Занзибаре хорошая кухня. По словам Поляковой, здесь в основном встречаются взрослые англичане на отдыхе.

"На Занзибаре море как на Мальдивах, просто в ноль. Называется "зачем платить больше", но конечно нет такой конфиденциальности, как на Мальдивах. Здесь такой пионерский лагерь. Все ходят в одно время есть, пить. Надеюсь, мой отдых вам не поперек горла. Я всего на шесть дней", – добавила Полякова.

Оля Полякова на Занзибаре: видео

Также на Занзибаре отдыхала другая певица

Лишь недавно на отдых на Занзибар отправилась Анна Тринчер с подругами. Она часто делилась кадрами с пляжа и советовала, как лучше спланировать поездку в Африку.

"Рекомендую вам просыпаться рано и идти на пляж. Во первых – необычайные виды, тишина покой и теплый океан, во-вторых, нет жары", – писала артистка.