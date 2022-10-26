"Ведут себя не очень хорошо": Оля Цыбульская упрекнула украинцам за границей

На днях Оля Цыбульская впервые за время войны уехала за границу. Она рассказала, что украинцы не слишком вежливо ведут себя в Европе, а это нужно исправлять.

Украинская певица Ольга Цыбульская недавно побывала в Европе – во Франции и Словакии, где встречалась с диаспорой. Также она общалась с европейцами, среди которых ходят неприятные слухи.

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Оля Цыбульская об украинцах за границей

Только общалась с девочкой-европейкой, которая работает здесь и сталкивается часто с украинцами. Говорила, что среди людей ходит слух, что участились случаи, что украинцы ведут себя не очень хорошо,

– призналась Оля Цыбульская.

Певица рассказала, что во время войны очень важно производить хорошее впечатление на людей за границей. Так у них формируется отношение к нашему народу.

"Я не буду сейчас вдаваться в философию, воспитательный процесс. Я скажу так, как я когда-то объясняла Нестору, потому что сама для себя поняла эту истину, живя в Европе 300 лет назад. Каждый раз, когда ты встречаешься с иностранцем, это может быть единственным. случай, когда этот человек встречает украинца. И от твоего поведения зависит то, что он будет думать о всей нации. Поняли меня?" – упрекнула Оля Цыбульская.



Фото с инстаграм-сториз Цыбульской

Как воспринимают украинцев

Будучи в Бельгии Ксения Мишина не раз сталкивалась с иностранцами. Актриса рассказывала, как они воспринимают украинцев, которые приезжают к ним вынужденно.

"А нам здесь всем рассказывают, что вы все такие бедные приехали, а на самом деле вы не бедны и не несчастны", – говорил звезде бельгиец. Он увидел шикарный автомобиль Мишиной и удивился, что это ее машина.

"Такое ощущение у всех сложилось, что мы вот такие приехали. Конечно, трагедия в стране, конечно. И мы все благодарим, что нам помогают. Но все равно мы крутые, мы крутая страна, и у нас столько крутых штук, что там, в Европе только мечтать об этом", – говорила актриса.