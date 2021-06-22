Оля Цибульская засветила аппетитную грудь в купальнике с разрезом: жаркие селфи из Турции

Популярная артистка Оля Цибульская отправилась в Турцию с 6-летним сыном Нестором. Пока мальчик развлекался в детском клубе, звезда фотографировалась на пляже. Она поразила горячими селфи, на которых засветила грудь.

35-летняя Оля Цибульская взяла перерыв и полетела с сыном в Турцию. Они остановились в пятизвездочном отеле с роскошным видом на море и горные склоны. В солнечный день артистка сделала несколько горячих селфи, которые взбудоражили сеть.

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Для отдыха на пляже звезда выбрала трендовый жатый купальник насыщенного голубого цвета. Если ягодицы она демонстрировать не стала, то сексуальный верх показала во всей красе. В бюстгальтере с пикантным разрезом Цибульская засветила аппетитную грудь.

Певица не укладывала волосы и не наносила косметику, поэтому предстала перед почти 800-тысячной аудиторией естественной. Свой жаркий look она довершила только массивными золотыми серьгами-кольцами.

Оля Цибульская в купальнике / Фото с инстаграма певицы

Оля Цибульская в купальнике / Фото с инстаграма певицы