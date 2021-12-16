Ольга Сумская показала архивное фото: как выглядела звезда в студенческие годы

Украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками архивным кадром. Она опубликовала фото со времен своего студенчества.

Известная украинская актриса Ольга Сумская обнародовала новое фото на личной странице в инстаграме. Она показала редкий архивный кадр.

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Архивное фото Ольги Сумской

Артистка рассказала, что фотографию сделал фотограф еще 36 лет назад. Тогда Ольга Сумская была студенткой института театрального искусства.

Фотограф подловил звезду, когда она загадала желание после кинопробы. Поэтому на снимке девушка позирует с закрытыми глазами.

"Это я стою мечтающая, 19-летняя студентка театрального на студии Довженко… Фотограф подловил хороший момент… Вышла после кинопробы и загадываю желание… Я очень часто ходила на пробы тогда. Но режиссеры чаще на хорошие роли утверждали московских и прибалтийских артисток. Но все равно всегда верила в себя и была настойчивой. Но я и сейчас такая…" – написала Ольга Сумская под фото.

Ольга Сумская в 19 лет / Фото из инстаграма актрисы

Поклонники делятся впечатлениями в комментариях под фото: