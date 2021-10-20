Елена Зеленская в черном пальто и молочном платье побывала на Черкасщине: фото с мужем

Президентская чета прибыла с рабочей поездкой в Черкасскую область. Владимир и Елена Зеленские посетили шевченковские места. В частности, они почтили память классика украинской литературы, писателя, мыслителя, художника Тараса Шевченко.

В Каневе Зеленский возложили цветы к могиле Кобзаря на Тарасовой горе. Для такой поездки первая леди выбрала сдержанное платье.

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Элегантный образ Елены Зеленской

Елена Зеленская приехала в Канев в черном пальто длины ниже колен, из-под которого виднелось платье молочного цвета с кружевом. Наряд она соединила с длинными сапогами черного цвета на каблуке. На этот раз волосы уложила в локоны и собрала в прическу сзади. На лице сделала повседневный макияж в коричневых оттенках.

Владимир Зеленский шел рядом с женой в полностью черной одежде.

Елена и Владимир Зеленские на могиле Тараса Шевченко / Фото из фан-аккаунта первой леди

В последнее время президентская чета редко осуществляет совместные выходы. Поэтому к этой поездке приковано особое внимание публики.

Кроме шевченковских мест президент осмотрит несколько инфраструктурных объектов и ознакомится с состоянием реализации программы "Большая стройка" в регионе, ее перспективами на 2022 год. Также посетит Главный центр подготовки личного состава Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря Момота.