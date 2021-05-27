Зв'язок між сім'ями Володимира Зеленського та Олени Кравець не зник. Чоловік акторки хрестив доньку президентського подружжя Олександру, якій зараз 16 років. Тому Кравець і Зеленська не просто подруги, а й куми.

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Відтоді як Олена Зеленська стала першою леді України, обов'язків у неї побільшало, однак вона в курсі особистого життя та кар'єрних злетів подруги.

Я розумію, що вона стежить за змінами у нашому житті, і в моєму особисто. Дуже приємно, що ми не перестали бути близькими людьми. І, як я це називаю, ми тримаємо одна одну за руку,

– поділилася Олена Кравець.

Додамо, знаменитість не вперше висловлюється про стосунки з сім'єю Володимира Зеленського. У березні минулого року вона розповідала, що захоплюється Оленою Зеленською, яка "виступає на світовій арені".

"Вона дуже гідно, по жіночому сильно транслює себе. Мені подобається. Вона не протирічить собі, нічого з себе не вдає, вона така і є. Колись я казала їй, що не змогла б так", – розповідала Кравець.