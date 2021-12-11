Олег из "Холостячки" сделал предложение бывшей жене: эмоциональное признание мужчины

На пост-шоу "Холостячки" участники рассказали, как изменились их жизни после участия в проекте. Олег Плахотнюк вернулся к бывшей жене, которая родила ему дочь. А также сделал предложение любимой.

Участники 2 сезона "Холостячки" рассказали, какой была их жизнь после проекта. Некоторые мужчины уже нашли свою любовь и продолжают строить счастливые отношения.

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Олег Плахотнюк сделал предложение экс-супруге

Во время съемок пост-шоу мужчина рассказал, что после проекта почувствовал, что хочет восстановить отношения с бывшей женой. У них есть общая дочь Ева, поэтому Олег часто ездил к бывшей возлюбленной и дочери в гости: "Однажды возникла мысль о том, что все, достаточно. Почему я постоянно звоню и спрашиваю, когда можем встретиться, вместе провести время? Ведь это может быть постоянно. И предложил Яне жить вместе".

С любимой и дочкой Плахотнюк пришел в студию пост-шоу "Холостячки". Прямо там он решил признаться Яне.

Ты делаешь меня счастливым мужчиной. Благодаря проекту я понял, что кое-что пропустил. Яна, я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой,

– сказал Олег.

Отметим, хотя у Яны и Олега есть дочь, раньше они не были женатыми. Девушка не ожидала такого развития событий, расчувствовалась и сказала: "Да".

Но это не все сюрпризы от мужчин на пост-шоу. Каскадер Павел Богда также нашел свою любовь. Студию пост-шоу он посетил вместе с девушкой Юлией, которая полностью изменила его жизнь. Мужчина через 1,5 месяца сделал предложение любимой, однако она отметила, что не хочет отвечать на эмоциях. Сперва Юлия стремится больше узнать о Павле, а уж потом соглашаться выйти за него замуж.



​Павел Богда с любимой Юлией / Фото из инстаграма мужчины