Оксана Муха выступит во Львове с посвящением Квитке Цисык

Победительница "Голоса страны" Оксана Муха 22 июня выступит на сцене Львовской национальной филармонии с программой-посвящением легендарной Квитке Цисык "KVITKA Два цвета".

Заслуженная артистка Украины даст концерты в родном Львове. Оксана Муха представляет одну из лучших концертных программ, посвященной легендарной американской певице украинского происхождения Квитке Цисык. Выступления состоятся в сопровождении оркестра филармонии и музыкантов исполнительницы.

Интересно Второй в городе и второй после Евровидения: Go_A дали "шума" на концерте во Львове

Концертная программа "KVITKA Два цвета"

Эту программу Оксана Муха готовила ко дню рождения Квитки Цисык, которое было в апреле. Однако из-за усиления карантина концерты пришлось перенести. 22 июня певица исполнит лучшие песни из репертуара Квитки Цисык, которые будут звучать как в аутентичных, так и в оригинальных аранжировках, во Львове, а 24 июня – в Киеве.



Оксана Муха выступит во Львове / Фото пресс-службы

Оксана выросла на музыке Квитки, в репертуаре у нее много ее песен, которыми уже успела покорить сердца поклонников. На "Голос страны" Муха также шла с целью познакомить миллионы украинцев с уникальным песенным наследием, которое оставила Квитка Цисык.

"Для меня очень ценно, что имя Квитки Цисык и украинская песня, которую она для нас так качественно сохранила, звучат сейчас на всю Украину. Квитка бесконечно любила Украину и всю себя без остатка отдала нам. Хотя при жизни только раз побывала на нашей земле. Пусть наши сердца снова и снова открываются для нее! А для меня лично каждый концерт, который посвящаю Квитке – это желанный с детства, долгожданный подарок для нее", – прокомментировала Оксана Муха.

22 июня во Львове состоятся 2 концерта: в 17:00 и в 19:30. Они будут проведены с соблюдением карантинных требований, поэтому количество мест в зале – ограничено.