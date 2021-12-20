Оксана Муха выступит во Львове с концертами "Радуйся": новая рождественская программа

Украинская певица, победительница "Голоса страны" Оксана Муха 25 декабря выступит в родном Львове. Накануне новогодне-рождественских праздников она презентует новую программу "Радуйся!".

Оксана Муха привыкла зимой дарить поклонникам рождественскую сказку, поэтому с удовольствием выступит перед львовянами и гостями города атмосферного зимнего вечера.

Интересно Верила во все знаки, – Оксана Муха рассказала, как гадала в ночь на Андрея

Рождественские концерты Оксаны Мухи во Львове

В этом году звезда презентует новую программу "Радуйся!". Во Львове пройдут 2 концерта. Оксана Муха выступит на сцене Национального драматического театра им. М. Заньковецкой 25 декабря в 17:00 и в 19:30. Организаторы сообщают, что билеты остались только на второй концерт – в 19:30.

В начале 2022 года исполнительница даст концерты в Киеве (8 января) и Виннице (9 января).

Оксана Муха выступит во Львове / Фото пресс-службы

Новая программа Оксаны Мухи

Лейтмотивом новой рождественско-новогодней программы Оксаны Мухи является собственно радость и Свет Рождества: "Я каждый год жду рождественской встречи с украинцами. Для меня это уже традиция, без которой не представляю праздников. Эти концерты наполнят нас всех радостью рождения Христа, песенной радостью! Те колядки и щедривки, которые я собрала в этой программе, сполна раскрывают главный смысл Рождества и обращаются к нам: "Радуйся, человек! Сын Божий родился!", – подчеркнула Оксана.

Оксана Муха и ее музыканты будут радовать слушателей такими колядками: "Щедрик", "Тиха ніч", "Бог ся ррождає", "Народився Бог на санях", "На небі зірка ясна засяяла". И это лишь часть музыкальных произведений. Также в программе будут давние и мало известные щедривки, рождественские премьеры. Специальным гостем вечера во Львове станет колоритная музыкально-театральная этногруппа YAGODY.



Оксана Муха / Фото пресс-службы

Концерты Оксаны Мухи "Радуйся!" 25 декабря во Львове – прекрасная возможность наколядоваться в теплом кругу тех, кто любит, чтит и бережет украинскую рождественскую традицию. И в дружеской, единой атмосфере зарядиться добром, светом и радостью на все грядущие праздники!