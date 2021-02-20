19 лютого стало відомо, що проти політика Віктора Медведчука та Оксани Марченко, які підтримують Росію, вводять санкції через фінансування тероризму. Скандальна дружина нардепа опублікувала емоційне відео, в якому назвала дії РНБО та Володимира Зеленського беззаконними.

У трихвилинному ролику ведуча звернулась не лише до перших осіб держави, а й до громадян, запевнивши, що вони з чоловіком Віктором Медведчуком нібито роблять все для того, щоб Україна була мирною та успішною.

Важливо На Оксану Марченко наклали санкції

Реакція Оксани Марченко на введення санкцій

Рішення РНБО ведуча назвала "неконституційним і репресивним". Вона пригадала, що чинний президент України Володимир Зеленський влітку 2003 року разом з командою "Квартал 95" звернувся до неї з проханням про працевлаштування. Тоді вона нібито посприяла, щоб комедійна програма з'явилась в ефірі каналу "1+1".

Я була гостинною і допомогла з роботою. Вже наприкінці 2003 року ви почали виходити на каналі "1+1"… Ви вже в минулому. І з кожним своїм підписом під беззаконними документами ви забиваєте черговий цвях у свою політичну труну,

– різко заявила Оксана Марченко.

Одіозна ведуча назвала себе і свою родину "майбутнім мирної та успішної України, в якій всі громадяни будуть захищені від беззаконня і житимуть щасливо". Попри те, що Марченко заперечує російську агресію на Сході та незаконну діяльність в окупованому Криму, вона запевняє, що любить Україну.

Реакція Оксани Марченко на санкції: дивіться відео онлайн