"Наконец-то придет россия": Слава Демин признался, почему его сын не общается с дедушкой из Крыма

У ведущего Славы Демины родственники в Крыму, которые присылали ему пропагандистские фейки. Поэтому его сын решил не общаться с родным дедушкой, который живет в Керчи.

Украинский телеведущий Слава Демин откровенно рассказал об общении с родственниками из Крыма. Как и другие звезды мужчина не поддерживает с ними связь.

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Слава Демин о родственниках из Крыма

Телеведущий вспомнил, как еще во время оккупации Крыма его бывший тесть радовался приходу России. Но за все годы у Керчи так ничего и не изменилось.

В 2014 году он мне в трубку кричал: "Наконец-то, придет россия, все заработает", потому что им там так рассказывали. Где-то за два года, в течение которых там абсолютно ничего не изменилось, это в Керчи, он уже отрицал, что такое говорил,

– вспомнил Слава Демин.

Во время полномасштабного вторжения тесть все же занял пророссийскую позицию. Его жена со временем прислала Демину фейк.

"А сейчас, когда у нас начались бомбардировки, они прислали нам единственное видео. Мы с бывшей женой и сыном были в Киеве, и они посылают нам видео тикток с российской пропагандой. Я ответил, что мне стыдно за то, что он ни разу не поинтересовался, что происходит у его дочери и внука. Он говорил, что очень любит Влада, но когда над нами начали летать ракеты, его это совсем не заинтересовало".

Общается ли сын Демина с дедушкой

Слава Демин больше не общается с тестем, но 12-летнему сыну Владу не запрещает этого делать. Хотя сам парень решил, что так же ему не будет звонить по телефону.

Он сказал: "Я не хочу". Это его выбор. Мне кажется, как только у них закончится пропаганда, они более или менее начнут думать в другую сторону. Но там очень много пенсионеров, которые еще при советской власти верили в телевизор,

– добавил ведущий.



Слава Демин с сыном / Фото из инстаграма Славы Демина