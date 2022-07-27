Приобрела новый смысл, – "Океан Эльзы" выпустил песню "Квіти мінних зон", написанную до войны

Украинская группа "Океан Эльзы" представила новую песню "Квіти мінних зон". Трек был написан еще до 24 февраля, но уже после вторжения приобрел новый смысл.

Украинская рок-группа "Океан Эльзы" отметилась премьерой клипа сегодня, 27 июля. Музыканты выпустили песню и видео "Квіти мінних зон".

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Премьера клипа "Океана Эльзы"

Артисты рассказали, что песня была написана несколько лет назад, и должна была войти в альбом "Океана Эльзы", запланированный на апрель 2022 года. Но полномасштабное вторжение несколько изменило планы музыкантов.

В кадре одновременно происходят события в двух измерениях – жизнь в тылу и боевые действия на фронтах войны за свободу и независимость Украины. Но самое главное – это не два параллельных мира, а наша общая, одна на всех реальность. Когда на расстоянии руки – война, на расстоянии руки – тыл,

– поделились участники группы.

"Тревога, боль, бессонные ночи ожидания короткого сообщения "все хорошо у нас", "я норм", "живой" или просто "+". И тут же – ярость к врагу, которая превращается в решительность, смелость и непоколебимую веру в освобождение каждого метра своей страны. И идти к этой цели мы все вместе, каждый на своем участке единого фронта".

Идея песни и клипа не только в главных смыслах, но и цели, которую поставила перед собой группа. "Океан Эльзы" открыли сбор на пикапы для украинских военных. Как рассказал Святослав Вакарчук в эфире телемарафона, эти авто крайне нужны для ВСУ.

"Запускаем вместе с партнерами - фондом "Вернись живым" и мобильным оператором Киевстар, который выделяет 10 миллионов гривен. Средства от монетизации клипа и песни на музыкальных платформах, также будут приобщены к сбору. Больше просмотров, прослушиваний – больше сборов на пикапы", – отмечают музыканты.

"Океан Эльзы" – "Квіти мінних зон": смотрите видео онлайн

Святослав Вакарчук о премьере

Лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал больше о песне в "Единых новостях". Он признался, почему решил выпустить трек.

Писал я ее во время российско-украинской войны, первой фазы, не той полномасштабной, которая началась 24 февраля, но уже после того, как Россия вторглась в Донбасс и оккупировала Крым. Писал об Украине, ситуации в Украине, солдатах, офицерах, которые возвращаются домой и едут потом снова назад,

– поделился артист.

"Об их взаимодействии с обществом, посттравматический синдром – с ним надо бороться. Но когда 24 началось полномасштабное вторжение, я понял, что эта песня приобрела новый смысл, потому что теперь практически каждый в Украине стал добровольцем, мобилизованным. Если не пошел воевать, то да или иначе война его полностью изменила.

Святослав Вакарчук подчеркнул, что до 24 февраля, вероятно, были такие люди, которых война не затронула, но сейчас таких нет. "Кто-то расстался с семьей, у кого-то бомба попала в дом, кто-то потерял близких. Кто-то с утра до вечера занимается несвойственной для себя работой. Всех нас сменила война".