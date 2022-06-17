Одесская парфюмерка создала аромат в поддержку детей, пострадавших от войны в Украине

Украинская парфюмерка и основательница одесского парфюмерного бренда Soul of Mine Ольга Юрченко, анонсировала релиз уникального аромата, посвященного Украине и, главное, поможет украинским детям, пострадавшим от российской агрессии в Украине.

Все вырученные от продажи лимитированной линейки средства будут направлены в благотворительный фонд "Ребенок единой Украины".

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Рождение идеи

В первые дни полномасштабного вторжения России в Украину Ольга вынужденно уехала из родной Одессы ради безопасности своих детей. Украинский парфюмерный бренд Soul of Mine, основательницей которого является Ольга, появился на полках сети магазинов Brocard буквально за неделю до начала войны, но быстро завоевал популярность за рубежом, где и продолжает свое развитие.



Одесская парфюмерка создала аромат в поддержку детей / Фото из пресс-релиза

Оказавшись в безопасном месте, девушка решила помогать тем, кто в этом больше нуждается, – маленьким украинцам, ставшим жертвами этой ужасной трагедии. Еще в 2014 году, в самом начале войны, Ольга основала благотворительный фонд "Ребенок единой Украины", поддерживавший детей из так называемых ДНР и ЛНР. Уже тогда она поняла, что не может оставаться в стороне и должна внести свой вклад в борьбу на гуманитарном фронте.

"Несмотря на то, что обстоятельства складываются трагически для всех – и для людей, и для бизнеса, – мне повезло, ведь я уехала и могу работать. Поэтому не пренебрегла этой возможностью и создала проект, рассказывающий о моей любой Украине парфюмерным языком и в то же время позволяет мне собрать средства для маленьких украинцев и украинок, которые больше всего пострадали от этой ужасной войны", - отметила парфюмерка.

Благодаря поддержке друзей и партнеров, охотно поддержавших амбициозную идею Ольгт создать благотворительный аромат, она смогла быстро собрать средства и начать работу.

Долго думала, как назвать духи, которые должны стать воплощением нашей Украины, ее безграничной красоты, гостеприимства и душевности. И остановилась на варианте Soul of Ukraine, который, по моему мнению, был самым уместным и исчерпывающим. Более того, он созвучен с названием моего бренда Soul of Mine, "Душа моя" – именно так мы в Одессе называем ближайших и самых родных людей,

– рассказывает Ольга Юрченко.



Одесская парфюмерка создала аромат в поддержку детей / Фото из пресс-релиза

Уникальность аромата

В мире парфюмерии, как и в любом другом бизнесе, цена продукта обусловлена качеством и ценностью его составляющих. Благодаря поддержке компании SYMRISE и совместной работе с известными мировыми парфюмерами (почти 14 известнейших художников парфюмерии работали над созданием духов "Душа Украины", в частности Маурис Русель, Аник Менардо, Пьер Гуэрос, Алиенор Массенет, Давид Апель, Филипп Папарел).

Ольге удалось создать действительно уникальный аромат, аналогов которому в мире нет. Прежде всего потому, что в его основе очень дорогая и изящная база: редкие виды ириса, имбиря, мускуса и ванили, цитрусовые аккорды, наполняющие композицию ярким характером, а также роза и сандал, создающие неповторимый шлейф.

Дизайн флакона

Уникальный не только сам аромат, но и его флакон – деревянная крышечка очень приятна на ощупь и имеет аутентичный вид. Рисунок, являющийся воплощением современной Украины, создала художник из Одессы Леся Верба, которая недавно живет в Нью-Йорке. Кстати, вскоре высока вероятность, что эта работа превратится в масштабный мурал на одном из зданий США.



Одесская парфюмерка создала аромат в поддержку детей / Фото из пресс-релиза

Где купить и какая стоимость

Духи можно будет приобрести офлайн в бутиках друзей бренда в разных уголках мира, а также онлайн в инстаграмме Soul of Mine. Стоимость флакона за 100 миллиграммов – 200 долларов.

Все вырученные от продажи средства будут направлены в благотворительный фонд "Ребенок единой Украины" и потрачены на обеспечение нужд детей, ставших жертвами войны в Украине.