Очень страшно привыкать, – Зеленская рассказала британцам, чего не должен допустить мир

Первая леди Украины дала очередное интервью иностранному СМИ, а именно в телепрограмме Good Morning Britain, где рассказала о страшных буднях войны. По ее мнению, самое страшное, что может быть – это привыкание к смерти и зверствам, поэтому мы должны помнить о каждой потере и говорить о них миру.

В британской ежедневной программе на канале ITV Елена Зеленская ответила на вопрос, что она хотела бы передать правительствам стран Запада. В частности, она выразила искреннюю благодарность и восхищение Борисом Джонсоном, который выражает "абсолютное понимание не только на словах, но и в такой неотложной помощи с вооружением".

К слову Скрываться – это унижение, – Зеленская сказала, что никогда не простит этого россиянам

"Мы благодарны за гуманитарную помощь, за прием и заботу о наших людях. Очень благодарны. Однако следует понимать, что детское питание будет ненужным, если дети умирают. Подгузники? Было бы хорошо, чтобы мамы могли их менять не в убежищах. Что нам нужно – это оружие Так, мамам, детям и пожилым людям в Украине нужно оружие, которое возьмут в руки их защитники и отбросят врага от границ Европы.Украине нужно оружие, чтобы украинские беженцы могли вернуться домой и восстанавливать экономику. ускорять темп поставок тяжелого вооружения", – отметила Зеленская.

В частности, она поделилась, что чувствует горе и гнев, ведь что другое можно чувствовать, когда видишь кадры, как люди лежат убитые рядом с собственными домами. Или детей, которые хоронят родителей на своих дворах, или расстрелян автомобиль с самодельной надписью "Не стреляйте! Дети".

А знаете что еще страшно, кроме этих фактов русских зверств? Очень страшно привыкать. Трагедий уже столько, что они пытаются стать обыденностью, как для мариупольцев, которым приходится ходить за водой мимо трупов соседей. Человеческая психика так устроена, что она приспосабливается. Первые смерти всегда шокируют больше десятой и двадцатой.

"Но, кроме инстинктов самозащиты, надо иметь ум и совесть. Мы должны каждый день говорить себе: я к этому не привыкну. Я никогда к этому не привыкну и не имею этого права. Потому что только с живым сердцем его можно остановить", – говорит первая леди Украины.

Каким СМИ Зеленская дала интервью

Отметим, что за 2 месяца войны Елена Зеленская пообщалась с журналистами: