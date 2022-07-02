Андрей Бедняков сравнил Россию с кровожадным абьюзером: "Остается ни с чем"

Украинский телеведущий Андрей Бедняков нашел удачное описание и объяснение для поступков России. Он назвал страну абьюзером.

Телеведущий Андрей Бедняков опубликовал выразительное сообщение на личной странице. Он понял, как правильно описать войну России против Украины.

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Андрей Бедняков о России

Шоумен признался, что долго думал над тем, как понять для себя и объяснить другим то, что сейчас происходит.

Запомнилась одна фраза, которую мне писали в комментариях "Ты что, забыл с чьей ложки ты жрал? Россия тебя сделала!" И я понял одну вещь. Государство Россия – это абъюзер. Это злой, кровожадный абьюзер. Который не хочет понимать и принимать слово расставания. Который все еще живет прошлым,

– написал Андрей Бедняков.

Телеведущий добавил, что классические фразы абьюзера успешно описывают риторику российских пропагандистов. "Да кто ты такая без меня?!" "Да что ты будешь делать?!". "Кому ты нужна?! Посмотри на себя?!" "Да я тебя из грязи достал!". "Ну, и вали отсюда! В себя поверила. Вали. Но за волосы я буду держать тебя. И буду бить по самому больному, продолжая запугивать. Ведь ты одумаешься и поймешь, что я люблю тебя".

Абъюзер лжет. Нагло лжет. Когда кто-нибудь видит синяки на теле его спутницы, он говорит, что это не он. "Скажи, что сама ударилась". Друзья абъюзера говорят "бьет – значит любит". Этим они оправдывают его поведение. Они привыкли также так жить,

– добавил Бедняков.

К теме Андрей Бедняков вспомнил фразу, которая однажды сказала Регина Тодоренко, умалчивающая войну: "Как говорил классик: "А что сделала ты, чтобы тебя не били?".

Телеведущий вспомнил разрушенные и уничтоженные города и села Украины – Мариуполь, Волноваха, Северодонецк, удары по Харькову. Он показал видео из Одесской области, в которую ночью прилетели ракеты.

Вы бомбите с утра до ночи. Подло. Без разбора. Но рано или поздно наступает момент, когда абьюзер остается ни с чем. Любое расставание имеет свое завершение,

– подытожил ведущий.

Видео из Одесской области: