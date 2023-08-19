За каждую жизнь будут гореть в аду, – реакция звездного бомонда на обстрел Чернигова

Российские оккупанты ударили баллистикой в центр Чернигова. Украинские звезды рассказывают об очередном террористическом акте и выражают соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

19 августа, в выходной и праздничный день оккупанты ударили баллистикой по центру Чернигова. Надя Дорофеева, Леся Никитюк, Настя Каменских и многие другие звезды выражают соболезнования и обращаются к миру.

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Надя Дорофеева

Певица высказалась об обстреле как об очередном террористическом акте против мирного населения. Она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Выходной, церковный праздник, центр города. Сотни людей вокруг. Черниговский музыкально-драматический театр, где в прошлом году был мой концерт, один из самых эмоциональных в туре. Мы до сих пор не знаем официальных данных, сколько погибших. Но за каждую жизнь они будут гореть в аду. Мои соболезнования всем, кто пострадал и семьям погибших,

– написала звезда.

Наталья Денисенко

Актриса с сыном находилась в Чернигове на момент ракетного удара. Повезло, что звезда не вышла на прогулку по центру города.



Наталья Денисенко об ударе по Чернигову / Фото с инстаграм-сториз



Наталья Денисенко об ударе по Чернигову / Фото с инстаграм-сториз

Леся Никитюк

Ведущая показала видео с момента ракетного удара и тоже выразила соболезнования.

Вражеская ракета, среди бела дня, да еще и в такой праздник. Проклятые террористы продолжают убивать. Мои соболезнования семьям пострадавших, близким и родным всех погибших. Держись, Чернигов. Держись, Украина.

Настя Каменских

Певица показала кадры последствий обстрела и эмоционально высказалась о Чернигове.

Чернигов. Суббота. Утро. Ракета. Пострадали площадь, драмтеатр, где недавно у меня был концерт и другие здания. То, что только мгновением назад было полной жизни и счастья, превратилось в руины, утрату и боль. Обычный день превратился в настоящую трагедию,

– написала звезда.

MamaRika

"Больной сосед ударил по центру Чернигова, и это в большой праздник! 6 погибших, 37 человек, в том числе 11 детей, ранены. Соболезнования всем пострадавшим и их семьям. Люди, всю ярость в помощь и донаты".

Кристина Решетник

"Удар баллистикой по центру города, суббота. Выходной и большой праздник Спаса. Нет слов", – написала звездная жена.

Какие еще звезды отреагировали / Фото с инстаграм-сториз

Что известно об ударе по Чернигову

Около 11.20 объявили о воздушной тревоге на Севере Украины. В Чернигове раздались взрывы.

Вероятно, оккупанты применили баллистику для циничного удара в праздничный день по центру города. По состоянию на 13.00 известно о 6 погибших и 42 пострадавших. Среди них – 11 детей.

Владимир Зеленский сообщил, что под ударом оккупантов в Чернигове оказалась площадь, политехника и театр.