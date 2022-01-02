Общаемся без слов, – Александр Божик рассказал о работе в дуэте с женой

Скрипач Александр Божик и его жена Юлия работают в дуэте. Музыкант неоднократно отмечал, что возлюбленная является музой для него. На сцене они могут общаться без слов.

Пианистка Юлия призналась, что в их дуэте творческим лидером является Александр. Возлюбленная музыканта никогда не знает, какое произведение он готовит она лишь позже редактирует партии для фортепиано и скрипки, поскольку является профессионалом в этом деле.

Полный разговор здесь О звонках из России, отношениях на карантине и скрипке: интервью с Александром Божиком и женой

Но все равно последнее слово за ней, потому что она скажет:" Я это играть не буду", и это действительно будет так,

– добавил Божик.

Юлия отметила, что Александр и самостоятельно расписывает все ноты на уровне профессиональных пианистов. Влюбленные мечтают, что совсем скоро Юлия выступит с сольным проектом, а Александр будет его продюсером.

Юлия и Александр Божики о работе вместе

Разговор со скрипачом Александром Божиком и его женой Юлией читайте в рамках проекта Интервью24

Ранее Александр утверждал, что Юлия – его муза. С годами ничего не меняется, они продолжают слаженно работать вместе: "К примеру, у нас есть свои традиции, которые мы делаем перед концертом. Одна из таких, что нашу доченьку родители берут к себе домой и мы полностью весь концерт предварительно "проходим" со словами, что мы будем говорить, делать, во что одеваемся, можем даже в костюмах делать репетицию, но полностью переигрываем, чтобы быть готовыми".

На концертах мы можем общаться, не разговаривая. Я, например, что-то говорю-говорю, потому что люблю много говорить, только смотрю: Юля глазами показывает, что хватит, и все – я понимаю, что больше говорить не надо, надо играть на скрипке. То есть мы умеем общаться уже с помощью жестов,

– добавил музыкант.

Секрет слаженной работы супругов – четкое понимание ролей. Юлия подчеркнула: "Когда ты уверен в этом, что ты должен это сделать, ты это делаешь, и ты не ожидаешь, что это сделает кто-то другой. Или ты начинаешь делать работу не свою. Вообще коммуникация – это очень важное умение, не только в сотрудничестве с музыкантами".

Юлия и Александр на сцене и в семейной жизни

Юлия об Александре: "Александр на сцене – это водоворот эмоций, это общение, шутки, просто он очень выкладывается на сцене. Дома он молчаливый, спокойный, без таких ярких эмоций. То есть, есть разница, потому что не может человек фонтанировать везде. То есть он должен где-то набираться и аккумулировать свои силы. Это он, видимо, дома собирается, анализирует что-то, а выдает уже этот водоворот эмоций на сцене, конечно".

Александр о Юлии: "Юля, в принципе, что в жизни такая серьезная, что и на сцене. Конечно, там еще присутствует чуточку переживания. Но у Юли есть такая особенность: у нее все должно быть идеально. Она должна идеально смотреться на сцене, должна все идеально заиграть, да и в быту домашнем – все должно быть идеально. Она порой слишком много себе всего берет в голову, я ее от этого забираю, говорю: "Юля, ты не можешь обо всем думать, что-то отпусти".

Интервью Александра и Юлии Божиков в видеоформате: смотрите видео 24 канала