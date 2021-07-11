Обнаженная Рита Ора поддержала сборную Англии перед матчем с итальянцами

В воскресенье вечером, 11 июля, состоится решающий матч Евро-2020. Сборная Англии сразится со сборной Италии. Перед игрой знаменитая певица Рита Ора своеобразно поддержала англичан, прикрыв обнаженное тело футболкой с патриотической символикой.

Перед камерой Рита Ора появилась полностью обнаженная. На ней не было ни бюстгальтера, ни трусиков. Однако звезда не засветила грудь и ягодицы. Она позировала сидя на стуле, а обнаженные прелести прикрыла футболкой с гербом сборной Англии по футболу.

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Волосы артистка собрала в высокий хвост и подобрала золотые аксессуары – серьги, браслет, цепочка на шее. Она излучала позитив и пожелала англичанам удачи.

"Это возвращается домой. Удачи", – написала зажигательная Рита Ора, процитировав песню Three Lions. Трек является популярным среди английских болельщиков. Так, звезда надеется, что сборная Англии выиграет Евро-2020.

Рита Ора прикрылась футболкой сборной Англии / Фото из инстаграма певицы

Рита Ора прикрылась футболкой сборной Англии / Фото из инстаграма певицы