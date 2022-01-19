Обе в total pink: Ольга Сумская и Катя Осадчая пришли в кино в похожих костюмах

Во вторник, 18 января, в столичном кинотеатре "Оскар" состоялся допремьерный показ фильма "Любовь и Блогеры". На светское событие пришла Катя Осадчая. Интересно, что они с Ольгой Сумской появились в похожих розовых костюмах.

Видимо, свои наряды Катя Осадчая и Ольга Сумская подбирали под цвета, в которых выполнена афиша романтической комедии "Любовь и Блогеры". Обе звезды сделали ставку на розовый костюм с брюками и водолазкой.

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Ольга Сумская и Катя Осадчая в похожих костюмах / Фото из инстаграма актрисы

Образ Кати Осадчей в кинотеатре

Для одного из первых съемочных дней в 2022 году ведущая выбрала яркий look. На ней стильный розовый костюм – брюки с высокой талией, карманами и разрезами и двубортный жакет прямого кроя. Это ансамбль от украинского бренда SAYYA. Его цена 12 700 гривен.

Под жакет Катя Осадчая выбрала водолазку с цветочным принтом, дизайнерскую шляпу темно-зеленого цвета и нюдовые туфли-лодочки на шпильках. Ее образ довершили крупные серьги-кольца.



Катя Осадчая в кинотеатре / Фото OREST

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Образ Ольги Сумской на премьере "Любовь и блогеры"

Актриса, которая сыграла в комедии Тамару Павловну – директора клуба в городе Кагаплик, тоже надела ярко-розовый костюм. На ней жакет с пуговицами и укороченные брюки. В отличие от Осадчей, Ольга Сумская выбрала однотонную водолазку – не цветочную, а черную. С собой звезда прихватила немалую сумку на золотистой цепочке.

Ольга Сумская на премьере "Любовь и блогеры" / Фото из инстаграма актрисы