Пожелание у всех одно: украинские звезды поздравляют с Новым годом и благодарят ВСУ

Несмотря на войну, украинцы встретили Новый 2023 год. Поздравлениями поделились и звезды, которые в большинстве своем праздновали 1 января в кругу семьи.

Украина встретила Новый 2023, который видит победным и счастливым. Звезды поздравляют своих подписчиков и поклонников и желают главного – победы.

Смотрите также "Он нас закалил": звезды суммируют 2022 год и загадывают единственное желание на всех

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Враг коварно пытается отнять у нас праздник. Надеюсь, что вы и ваши близки в безопасности. У нас враг пытается отобрать праздник, но мы будем поздравлять, поднимать бокалы в любых обстоятельствах, приветствовать друг друга и загадывать главное желание, мы знаем, что грядущий год – год Победы! С Новым Годом, мои дорогие! Мы были вместе весь этот год и наш следующий год будет наш счастливый год с исполнением нашего главного желания!



Звезды поздравляют с Новым годом / Фото из инстаграма

Григорий и Кристина Решетник

"С Новым Победным 2023 годом. Самые искренние поздравления от нашей семьи каждой украинской семье".

Звезды поздравляют с Новым годом / Фото из инстаграма

MELOVIN

"Прошлый год и еще х*ня... Но полномасштабно показал всем, кто есть кто. Открыл настоящих героев и новых кумиров настоящего! Да конечно... снял маски всем саблдам. С Новым 2023 годом. Сил нам! Победим! А деда-пе **еда в Гаагу. Аминь. Слава Украины и ВСУ".

Звезды поздравляют с Новым годом / Фото из инстаграма

Кристина Горняк

"2022 год был очень истощен для каждого из нас. Персонально для меня, так очень непростым, я бы даже сказала, что самый сложный год моей жизни. В каких-то моментах год был очень поучительным, ведь в этом году мы точно научились ценить то, что раньше не замечали! Сейчас я ценю еще больше каждый свой день! Да, я бы хотела все же поднять этот бокал и загадать желания, так оно единственное для каждого из нас сейчас, и я очень верю в то, что оно сбудется, и наши украинские глаза больше не будут плакать, но мы все будем жить на своей родной земле, лучшей украинской земле".



Звезды поздравляют с Новым годом / Фото из инстаграма

Злата Огневич

"Победный год начался 24 февраля и продолжается до сих пор. У нас единственное желание на всех – победа. Желаю этого всем сердцем в 2023 году! Спасибо несгибаемым защитникам за то, что держите Украину, такой большой ценой, от осознания которой больно сжимается мое сердце… Почет пожизненный и низкий поклон каждому, каждому. Жду возвращения всех пленных домой. Я и дальше буду делать все, чтобы вместе с вами приблизить Победу, на своем арт-фронте. А потом. Потом мы выйдем на улицы, обнимемся крепко, будем плакать от счастья и увидим тот день, когда придет мир".



Звезды поздравляют с Новым годом / Фото из инстаграма

Лилия Ребрик

Это был очень тяжелый год. Да какой там год! Сплошное 24 февраля длиной 10 месяцев. Однако именно в этот тяжелый год мы стали, как никогда сильными, крепкими, едиными и несокрушимыми. Мы все стали не на год – на вечность старше! Мы едины даже в своих желаниях: каждый украинец где бы он ни был – мечтает о нашей победе!

"И я уверена, в наступающем году эта мечта обязательно сбудется! Я желаю в 2023 каждому и каждой вернуться домой, открыть своими ключами свой дом, вдохнуть его очень особый щемящий запах, наполнить ароматами любимых дел, уютом, чистотой и звучанием голосов – ваших, ваших детей, ваших друзей и семей".



Звезды поздравляют с Новым годом / Фото из инстаграма

Сергей Притула

Год заканчивается так, как и проходил в целом: под вой сирен и звуки прилетов, со стиснутыми зубами и с молитвами за наших защитников! Но рабам никогда не понять, что никакие ракеты не сломают свободу народа, избравшего путь достоинства и свободы! Доказали это в 2022 году. Не отступим и в 2023 году!

Ксения Мишина

"Этот год действительно был очень тяжелым и изменил жизнь каждого украинца. Он принес много горя и слез, отчаяния и пустоты. Мы многое потеряли. Но мы и многое обрели. Увидели друг друга, увидели настоящую сильную страну. Возродили нацию и показали миру Национальный успех всегда формируется прежде всего общим характером. И мы его проявили как никто. Я расцениваю этот период, как портал в новую и красивую реальность. И загадываю, чтобы 23 год стал именно таким. Великая Победа и большие достижения. "Мы – лидеры свободного мира" – пусть эта фраза станет определяющей на долгие годы нашей украинской истории".



Звезды поздравляют с Новым годом / Фото из инстаграма

Даша Квиткова и Никита Добрынин

"Мы поздравляем вас с Новым Годом. Под бой курантов мы все будем думать только об одном желании, которое не заставит себя долго ждать. Победа уже близко. Я сегодня смотрела на людей и восхищалась. Прошел час после обстрела, но наших людей не сломить. Настроение украинцев – это нечто невероятное! Мы держимся и выстоим".



Звезды поздравляют с Новым годом / Фото из инстаграммы

Оля Полякова с дочками

Дорогие украинцы! Пусть этот год идет куда уходил. Было много горя и слез, но было много доброты тепла и человечности! Пусть в новом нам будет лучше! Мира и победы Украине!!! Здоровья и тепла вашим семьям! Благодарю защитников! Слава Украине!

Оля Цыбульская

Леся Никитюк

Мы обязательно победим. И все будем обниматься всегда. В этом году мы объединились и доказали, что мы свободные и непокоренные украинцы! Давайте вместе в 00.00 загадаем то же желание… С Новым Годом, друзья! Я люблю вас! Спасибо нашим защитникам и защитницам, спасибо всем, кто защищает нашу землю. Слава Украине

Илона Гвоздева

"Хотел так много написать, столько было утром мыслей, пожеланий, мечтаний. А после обеда решила, что хочу сказать очень спасибо нашим ВСУ, всем кто спасает наши жизни, каждый день, кто помогает приближать нашу страну к победе и каждый день рискует своей жизнью ради нашего!".



Звезды поздравляют с Новым годом / Фото из инстаграма

Екатерина Кухарь

"Нужно отпустить этот год, который стал для каждого из нас переломным и войти в новый с сверхсильной верой в сердце! Спасибо нашим воинам, что мы есть! Спасибо нашей нации, что мы показали всему миру, какова наша несокрушимая страна! Желаю каждому дому мира, воссоединения, покоя на душе и пусть 2023 год принесет победу! С наступающим Новым и точно победным Годом! Украина вечна!".



Звезды поздравляют с Новым годом / Фото из инстаграма

Монатик

"Прежде всего хочу поблагодарить наших героев, защитников и защитниц за то, что вообще имею возможность писать этот пост. Также хочу поблагодарить мою семью за то, что не дали сойти с ума, и мою команду за то, что вместе. Сегодня я радуюсь тому, что в такое тяжелое время удалось быть полезным для страны именно благодаря музыке, которая начала стремительно прорастать во мне именно в прошлый год тигра… и что такой долгожданный мной год проходит. Украинцы, загадываю нам победы в следующем году, верю в это. Желаю нам всем тепла, света, любви, ритма, победы и, наконец, мира над головой и в душе".