Новый год сейчас и в нашем детстве: когда было лучше – личный опыт Александра Педана

Не раз слышал, как люди с ностальгией говорят о новогодних праздниках в своем детстве. И елка тогда была лучше, и блюда вкуснее. Однако я с этим совершенно не соглашаюсь – говорит Педан в личном блоге для 24 канала.

Просто мы выросли и сильно изменились

По мнению Александра Педана, то в детстве он и его сверстники верили в чудо и ждали праздника. Уже за месяц до Нового года появлялось предчувствие чего-то сказочного, и каждый с нетерпением ждал, когда уже будете наряжать с родителями елку, а потом писать письмо Санта-Клаусу. Сейчас у ведущего такого ощущения нет. Однако оно живет в наших детях, убежден Педан.

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Новый год моего детства

"Я верю в то, что детство у наших детей лучше нашего. У них больше возможностей. Кроме того, я себе могу сейчас немного больше позволить, чем в то время мои родители. И это не потому, что они плохо старались или не любили меня. Просто было такое дефицитное время, когда иногда было трудно получить необходимое, что уж говорить о заветных подарках.

К примеру, у меня не было много вариантов, что попросить на праздники. Родители советовали составлять письмо Деду Морозу с целым списком подарков, из которых тот мог выбрать один. Таким образом, они перестраховывались, чтобы из всего перечня приобрести что-то желаемое. Иногда я просто писал: "Санта Клаус, принеси мне любой подарок на твой вкус". И, тем не менее, всегда с нетерпением залезал под елку, чтобы развернуть сверток и увидеть, что же там. Однако у современных детей все совсем не так.

Современный Новый год

Сейчас у моего сына есть возможность выбрать подарки, которые ему действительно хочется. Так мы с женой Инной будем уверены, что Марик будет точно с ними играть. Перед праздниками вместе открываем разные сайты и даем Марику посмотреть и определиться с тем, что он хочет. Он объясняет, почему выбирает ту или иную вещь, зачем она ему необходима. Так мы учим сына аргументировать свое мнение.

Александр Педан с сыном Мариком / Фото из инстаграма шоумена

Родителям сейчас легче, потому что вокруг куча предложений скидок, готовых комплектов подарков и т.д. В современном мире намного проще и приятнее готовиться к Новому году. Можно заказать все в интернете, и подарок будет доставлен прямо домой или в ближайший почтомат. И не нужно больше ездить туда-сюда через весь город в поисках или стоять в длиннющих очередях на кассе.

Кроме того, мне кажется, что сейчас гораздо лучше чувствуется праздничная атмосфера. Посмотрите вокруг! Все в огоньках, отовсюду звучит рождественская музыка. Гуляя по городу, ты действительно заряжаешься этим настроением. И одно удовольствие смотреть, как все это радует ребятишек.

Действительно, мое детство отличается от детства моего малыша, но в положительную сторону. И я уверен, что все в руках родителей. Очень круто, когда вы пытаетесь дать деткам тепло, которого вы когда-то не получили. Подарите им классное детство – просто уделяйте больше времени и не забывайте создавать для них праздник. Ведь мы знаем, кто такие настоящие Санта-Клаусы».