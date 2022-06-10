Нино Катамадзе приехала в Украину: где побывает артистка

Грузинская певица Нино Каматадзе осуждает российскую агрессию. Она приехала в Украину, чтобы поддержать наш народ. Сейчас артистка находится в Киеве, а 12 июня приедет во Львов.

Благотворительную ярмарку и онлайн-аукцион, где специальной гостьей будет Нино Катамадзе, организует Львовская филармония и оркестр "INSO-Львов". Об этом 24 каналу рассказала пресс-служба мероприятия. Перед ярмаркой Катамадзе побывала в украинской столице.

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Нино Катамадзе в Украине

В Киев артистка приехала на поезде из Львова. Об этом сообщили на официальной странице Укрзализныци в фейсбуке.

Продолжаем везти в Украину не только политиков и инвесторов, но всемирно известных артистов. Грузинская джазовая певица Нино Катамадзе прибыла в Киев, чтобы выразить поддержку украинскому народу в связи с агрессией России. Нино всегда последовательно поддерживала Украину и осуждала оккупацию, как в родной Грузии, так и на украинской земле. Рады приветствовать друзей Украины на борту наших поездов,

– написали в публикации.



Нино Катамадзе приехала в Украину / Фото из фейсбука Укрзализныци

Вероятно, Катамадзе выступит в Киеве, чтобы поддержать украинцев. А уже в воскресенье, 12 июня, посетит Львов, где станет гостьей на благотворительной ярмарке-встрече, которую организует Львовская национальная филармония. Руководитель правления "INSO-Lviv" Иоланта Пришляк рассказала, что ежедневно оркестр обрабатывает десятки запросов помощи, а Львовская филармония стала центром гуманитарной помощи. Это доказывает, что культура не может оставаться вне политики.

Поэтому коллектив создал ярмарку и аукцион для сбора средств на нужды 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая базируется во Львове. Цель – собрать средства на 4 автомобиля и термовизионные дроны.

Лоты аукциона, среди которых встречи с известными людьми, игрушки, украшения, произведения искусства будут размещены на странице "INSO-Львов" 10 июня. А уже 12 июня львовян и гостей города приглашают присоединиться к ярмарке, которая начнется в 12 часов на площади Маланюка. Кроме сладостей у посетителей будет возможность услышать живую музыку, а именно выступление Нино Катамадзе.



12 июня во Львове состоится благотворительная ярмарка / Фото прессслужбы мероприятия