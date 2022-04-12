Неужели пришла в себя: Ани Лорак отменила концерты в России, но запланировала другие в Европе

Певица Ани Лорак, умалчивающая войну в Украине и российскую агрессию, отменила все запланированные концерты в России. Тем не менее, в 2022 году она планирует выступить в Германии и Чехии.

"Одна из самых востребованных певиц современности – Ани Лорак – отправляется в долгожданный концертный тур!" Именно так объявили о начале тура на сайте артистки. Программа называется THE BEST и ее гастроли начнутся 21 октября и продлятся до 3 ноября.

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Она выступит в Праге (Чехия), а также в немецких городах Гамбурге, Лемго, Оффенбах, Альтеттинге и других. Стоимость билета – от 35 до 149 евро.

Ранее Ани Лорак планировала выступить в Санкт-Петербурге 2 марта. К концу марта у артистки были запланированы концерты в российских городах Воронеж, Ростов, Сочи. 28 апреля в Москве и 26 июня в Санкт-Петербурге она тоже должна была выступить. Впоследствии Лорак все мероприятия отменила.

Однако не только в России артистка отказалась выступать, но и на Украине, ведь на май у нее были запланированы концерти в Харькове, Запорожье и Херсоне.