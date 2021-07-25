Разве карантин отменили: в Одессе на концерт белорусского рэпера пришло 45 тысяч – видео

В Одессе 24 июля состоялся концерт рэпера из Беларуси Макса Коржа. Похоже, в Южной Пальмире – много поклонников этого исполнителя, ведь на стадион "Черноморец" пришло примерно 45 тысяч человек.

Официально "Черноморец" вмещает более 34 тысяч человек. Правда, на концертах его вместимость увеличивается. Ведь люди не имеют индивидуальных сидений и подавляющее большинство стоит не на трибунах, а на поле.

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Массовое скопление людей образовалось еще до концерта

Судя по обнародованным в сети кадрам, толпы людей начали сходиться еще перед началом мероприятия. Поэтому автомобилистам было трудно проехать на подступах к "Черноморцу".

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Относительно общего количества фанатов, то сначала говорили о 30 тысячах. А уже ближе к ночи начала появляться цифра 40 тысяч. Официальных данных пока нет.

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Попасть на концерт было недешево. В последние дни перед ним стоимость билетов составляла от 600 до 1349 гривен. Самыми дешевыми были места на трибунах, самой дорогой – фан-зона возле сцены. В день выступления артиста цены еще немного выросли.

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Добавим, что прежний рекорд принадлежал "Океану Эльзы". В 2014 году выступление украинской группы на День Конституции в Одессе собрало от 40 до 50 тысяч. Тогда люди плотно заполонили не только фан-зону на поле "Черноморца", а и трибуны.

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А как же карантин

Хотя и Украина находится в зеленой зоне, карантин до сих пор здесь действует, как и не утратили силу определенные ограничения. По повду концертов, то заполненность залов должна составлять 2/3 от общего количества мест. Говорится прежде всего об открытых площадках.

Если учесть, что для концертов вместимость "Черноморца" расширяют, 2/3 все равно должно быть меньше чем 45 тысяч.

В прошлом году Одесса также попала в скандал из-за массовых гуляний. В начале сентября 2019-го тысячи людей без соблюдения карантинных правил танцевали на концерте ко Дню города. Это изрядно разозлило бывшего главу Минздрава Максима Степанова.



Украина – в зеленой зоне: какие ограничения действуют / Инфографика 24 канала