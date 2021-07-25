Официально "Черноморец" вмещает более 34 тысяч человек. Правда, на концертах его вместимость увеличивается. Ведь люди не имеют индивидуальных сидений и подавляющее большинство стоит не на трибунах, а на поле.

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Массовое скопление людей образовалось еще до концерта

Судя по обнародованным в сети кадрам, толпы людей начали сходиться еще перед началом мероприятия. Поэтому автомобилистам было трудно проехать на подступах к "Черноморцу".

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Относительно общего количества фанатов, то сначала говорили о 30 тысячах. А уже ближе к ночи начала появляться цифра 40 тысяч. Официальных данных пока нет.

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Попасть на концерт было недешево. В последние дни перед ним стоимость билетов составляла от 600 до 1349 гривен. Самыми дешевыми были места на трибунах, самой дорогой – фан-зона возле сцены. В день выступления артиста цены еще немного выросли.

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Добавим, что прежний рекорд принадлежал "Океану Эльзы". В 2014 году выступление украинской группы на День Конституции в Одессе собрало от 40 до 50 тысяч. Тогда люди плотно заполонили не только фан-зону на поле "Черноморца", а и трибуны.

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А как же карантин

Хотя и Украина находится в зеленой зоне, карантин до сих пор здесь действует, как и не утратили силу определенные ограничения. По повду концертов, то заполненность залов должна составлять 2/3 от общего количества мест. Говорится прежде всего об открытых площадках.

Если учесть, что для концертов вместимость "Черноморца" расширяют, 2/3 все равно должно быть меньше чем 45 тысяч.

Обратите внимание! В прошлом году Одесса также попала в скандал из-за массовых гуляний. В начале сентября 2019-го тысячи людей без соблюдения карантинных правил танцевали на концерте ко Дню города. Это изрядно разозлило бывшего главу Минздрава Максима Степанова.