Негода в Україні: в снігову пастку потрапила машина популярного гурту – усі подробиці, фото
Негода створила проблеми не лише простим українцям, а і відомим виконавцям. Так, у Рівному в сніговому заметі застрягла вантажівка з обладнанням рок-гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".
Источник:Пресцентр ДСНС
Інцидент трапився приблизно о 9 ранку 13 лютого на вулиці Парковій. Музикантам на допомогу прийшли рятувальники ДСНС.
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Як усе відбувалося
- Вантажівка з обладнанням потрапила у сніговий замет і не могла звідти виїхати.
- Рятувальникам довелося використати спецтехніку високої прохідності.
- У підсумку вони відбуксирували автомобіль до міського будинку культури. Там в суботу ввечері "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" дають концерт.
- Окрім 1 одиниці спецтехніки, допомагали зіркам ще 5 рятувальників.
Як рятувальники витягали машину гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" зі снігового замету / Фото пресцентру ДСНС
Що відомо про гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ": головне
- Розпочали вони свої виступи в 1999 році в закарпатському Мукачеві.
- Склад гурту час від часу змінювався, але його лідером і вокалістом завжди залишався Сергій Танчинець.
- Переважну більшість пісень музиканти виконують українською. Також мають щонайменше 3 композиції, написані російською, та 1 – англійською.
- Власне їхній перший альбом має назву Underground. А трохи згодом вони створили дебютний кліп з однойменною піснею.
- На початку 2014 року гурт представив пісню "Мамині слова", яку присвятили героям Небесної сотні.
- Згодом музиканти відіграли низку патріотичних концертів під гаслом "Без війни" та з іншими виконавцями поїхали в тур "Підтримаємо своїх" містами Донбасу.
- У 2016 році гурт узяв участь у вокальному шоу "Х-фактор". На кастингу вони виступали з піснею "Без неї ніяк".
- 14 січня 2019 року до свого 20-річчя гурт видав сингл "Зорі Запалали". Композиція менше як за місяць набрала понад 2 мільйони переглядів.
- Останній повноцінний альбом гурту – "Буду з тобою" (2018 рік), а а в2019-му вони випустили міні-альбом "Мільярди".
До речі У 4 областях України обмежили рух на дорогах через негоду
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись. Поцілуй. Обійми: дивіться відео (останній кліп гурту)
- Останніми днями несприятливі погодні умови найбільше вразили Правобережну Україну.
- 11 лютого на Львівщині випало до 90 сантиметрів снігу, у Карпатах ще більше – 112 сантиметрів.
- Через негоду без електропостачання в Україні наразі залишаються 64 населених пункти.
- Несприятлива погода також накрила Київ. На дорогах столиці – сильна ожеледицю, а також снігові замети. Через це людям доводиться власними силами витягати свої авто.
- А у Рівному та Львові школи перейшли на дистанційне навчання.
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