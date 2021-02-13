Негода створила проблеми не лише простим українцям, а і відомим виконавцям. Так, у Рівному в сніговому заметі застрягла вантажівка з обладнанням рок-гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ".

Інцидент трапився приблизно о 9 ранку 13 лютого на вулиці Парковій. Музикантам на допомогу прийшли рятувальники ДСНС. Цікаво У яких областях України найбільше намело снігу: синоптики показали карту Як усе відбувалося Вантажівка з обладнанням потрапила у сніговий замет і не могла звідти виїхати. Рятувальникам довелося використати спецтехніку високої прохідності. У підсумку вони відбуксирували автомобіль до міського будинку культури. Там в суботу ввечері "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" дають концерт. Окрім 1 одиниці спецтехніки, допомагали зіркам ще 5 рятувальників.

Як рятувальники витягали машину гурту "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ" зі снігового замету / Фото пресцентру ДСНС Що відомо про гурт "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ": головне Розпочали вони свої виступи в 1999 році в закарпатському Мукачеві.

Склад гурту час від часу змінювався, але його лідером і вокалістом завжди залишався Сергій Танчинець.

Переважну більшість пісень музиканти виконують українською. Також мають щонайменше 3 композиції, написані російською, та 1 – англійською.

Власне їхній перший альбом має назву Underground . А трохи згодом вони створили дебютний кліп з однойменною піснею.

. А трохи згодом вони створили дебютний кліп з однойменною піснею. На початку 2014 року гурт представив пісню "Мамині слова", яку присвятили героям Небесної сотні.

Згодом музиканти відіграли низку патріотичних концертів під гаслом "Без війни" та з іншими виконавцями поїхали в тур "Підтримаємо своїх" містами Донбасу.

та з іншими виконавцями поїхали в тур "Підтримаємо своїх" містами Донбасу. У 2016 році гурт узяв участь у вокальному шоу "Х-фактор". На кастингу вони виступали з піснею "Без неї ніяк".

На кастингу вони виступали з піснею "Без неї ніяк". 14 січня 2019 року до свого 20-річчя гурт видав сингл "Зорі Запалали". Композиція менше як за місяць набрала понад 2 мільйони переглядів.

Останній повноцінний альбом гурту – "Буду з тобою" (2018 рік), а а в2019-му вони випустили міні-альбом "Мільярди". ​До речі У 4 областях України обмежили рух на дорогах через негоду БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Поклянись. Поцілуй. Обійми: дивіться відео (останній кліп гурту) Негода в Україні: останні події Останніми днями несприятливі погодні умови найбільше вразили Правобережну Україну.

11 лютого на Львівщині випало до 90 сантиметрів снігу, у Карпатах ще більше – 112 сантиметрів.

Через негоду без електропостачання в Україні наразі залишаються 64 населених пункти.

Несприятлива погода також накрила Київ. На дорогах столиці – сильна ожеледицю, а також снігові замети. Через це людям доводиться власними силами витягати свої авто.

А у Рівному та Львові школи перейшли на дистанційне навчання.