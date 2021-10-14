Не успел подержать в руках, – Жадан презентовал книгу стихов Ройтбурда в день его 60-летия

Украинский писатель Сергей Жадан был близким другом известного художника Александра Ройтбурда. За несколько месяцев до его смерти мужчина взялся за оформление стихов своего друга, как чувствовал, что скоро его не станет. В день 60-го дня рождения Жадан смог представить книгу публике.

Только 2 месяца Александр Ройтбурд не дожил до своего 60-летия. 8 августа жизнь мужчины забрала онкология. В день, когда прогремела весть о смерти одесского художника, Жадан писал, что он выпустит сборник текстов и там художник предстанет интересным, ярким, парадоксальным и неожиданным.

К слову Без Ройтбурда будет пусто, – Жадан анонсировал выход сборника стихов выдающегося художника

С днем ​​рождения, маэстро! Сегодня Саше Ройтбурду – 60. В 15.00 в Одесском художественном музее представляем книгу его стихов "Стихи дилетанта". Саша не успел подержать ее в руках, но макет утвердить успел. Поговорим о стихах и о том, что осталось за ними. Приходите все, кто знал и любил Ройтбурда. А кто не знал, все равно приходите: услышите – полюбите,

– написал Жадан.



Жадан презентовал сборник стихов Александра Ройтбурда / Фото Meridian Czernowitz

Автором иллюстрации Ройтбурда, а также оформлением макета занимался сам Жадан. Также писатель прикрепил в фейсбуке один из текстов Ройтбурда 1985-го года, который он перевел сегодня в самолете:

"здригнусь у трамваї

профіль на тьмяному склі відсікає вогні вікон і світлофорів від відображень задрапованих

спин

де ти тепер

дозволь перегортати відбитки слів і витискати тремтінням у піднебіння смак поцілунків твердих вологих солонуватих

білі сльози каштана на мокрім асфальті білі сльози бузку на віконному склі білі

сльози любові наповнять вагон ненароджені діалоги падають на бруківку

ти ніби кущ бузку в пахощах розчахнуті скарги розчахнуті скарги

провісниця цих опівнічних воріт і нечистих парадних лав таких жорстких бульвару мостів

які вигинають перила

ти що стережеш це безсоння піднебіння моє сповнюєш рештками марень плутаєш ритми на

пульсах скронь і зап’ясть

ти що схилила голову мені на плече відібрала в душі відчуття тверді та смерті".

Что известно о смерти Ройтбурда