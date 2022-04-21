Не смогла сдержать слез: Полякова исполнила гимн Украины на матче Фенербахче – Шахтар в Стамбуле

Певица Оля Полякова выступила на стадионе в Стамбуле, где состоялся благотворительный матч Фенербахче – Шахтар. Она спела гимн Украины, после чего расплакалась.

Оля Полякова и украинский футбольный клуб Шахтар отправились в благотворительный тур по миру. Команда играет на стадионах разных стран, а артистка сопровождает начало каждого матча гимном Украины.

Смотрите также Оля Полякова спела колыбельную детям из Украины: трогательная песня на мелодию Скорика

19 апреля прошел матч на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Перед матчем артистка исполнила гимн Украины. Около нее были футболисты донецкого Шахтаря. Игроки вышли на поле в белых футболках и с фотографией 4-летней Алисы. Девочка с первых дней полномасштабной войны находится в бомбоубежище Мариуполя.

Оля Полякова исполнила гимн Украины: смотрите видео онлайн

После этого исполнительница исполнила свою "Колыбельную" на трибуне. Оля не смогла сдержать слез, потому что стадион начал скандировать "Украина".

Украинцы, мы обязательно устоим!

– подчеркнула Полякова.

Оля Полякова выступила на стадионе в Турции: смотрите видео онлайн

Напомним , ранее Оля Полякова и Шахтар в рамках благотворительного тура побывали в Греции. Там артистка также тронула исполнением гимна Украины. Тур в поддержку нашего государства и армии продолжается.