Повномасштабне вторгнення стало випробуванням не тільки для українців по окремо, але й для пар та подружжя, повідомляє 24 канал. Які зірки не пройшли випробування війною, а які пари розпалися ще до 24 лютого – про все читайте нижче.

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Надя Дорофєєва та Володимир Дантес

Зірки оголосили про розлучення (після 6 років шлюбу) вже після початку вторгнення, однак зізналися, що їхнє рішення про розрив було прийнято ще на початку лютого. Як вони розповідають, причина проста – Надя та Володимир перестали кохати один одного.

Спершу музиканти стверджували, що залишилися друзями. Та згодом почало складатися враження, що між зірками не все так просто. Адже після розриву Надя почала зустрічатися з другом Михайлом Кацуріним. Як каже Дантес, після лютого в нього з'явилась інша "картинка" розлучення, яка спричинила в нього злість і розчарування. Але, за словами артиста, ця причина розриву вже "не на його совісті".



Надя і Володимир / Фото з інстаграму зірок

Михайло і Даша Кацуріни

Логічним продовженням цього матеріалу буде розповідь про розлучення Михайла Кацуріна – ресторатора, блогера й музиканта, та Даші Кацуріної – підприємиці й засновниці авторського бренду. Вони були у шлюбі 7 років й стали батьками двох дітей.

Цікаво, що про розлучення вони повідомили в той самий день, коли про це зізналась й та зіркова пара, про яку мовилося раніше. Щодо причин розриву: Даша зізнається, що бачить і свої провини в цьому. Начебто вона прив'язалась до чоловіка й не хотіла його відпускати.



Михайло і Даша / Фото з інстаграму зірок

Тарас Цимбалюк і Тіна Антоненко

Актор та український секс-символ і візажистка й фотографиня одружилися 3 липня 2021. Та не пройшло й року, як пара оголосила про розлучення. Причиною стала війна, яка стала випробуванням для Тараса та Тіни, хоч і невідомо, як саме.

Цимбалюк певний час натякав, що закоханий у колишню дружину й сподівається на возз'єднання, однак вже через кілька місяців почав показувати фото з новою коханою, яку розсекретили ЗМІ. Тіна Антоненко тим часом роздумує над тим, яку роль в її житті зіграли певні люди.



Тарас і Тіна / Фото з інстаграму зірок

Віталій Кличко і Наталія Єгорова

25 років шлюбу міського голови Києва та співачки остаточно дали тріщину у серпні. Віталій Кличко повідомив про це лаконічно, тоді як Наталія Єгорова вдалась у невеликі подробиці. Жінка зізналась, що рішення про розлучення було обдуманим та прийнятим взаємно. Найбільш імовірно, що на їхні стосунки вплинула відстань – Кличко живе в Києві, а Наталія будує кар'єру в Німеччині.

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Екси залишаються хорошими друзями та батьками для своїх трьох дітей. Наталія повернула своє дівоче прізвище та продовжує працювати над кар’єрою, прагнучи розвиватися й надалі.

Віталій і Наталія / Фото з інстаграму Наталії

Валерій і Юлія Харчишин

Лідер гурту "Друга ріка" розлучився з дружиною Юлією ще до початку великої війни. Так, про погіршення стосунків пари було відомо ще в листопаді минулого року – все через хворобу сина Євгена.

Валерій Харчишин зізнався, що жив в іншому будинку та мав інші стосунки ще до 24 лютого. Його колишня Юлія залишалась у тому домі, який він збудував для сім’ї. Але цю домівку зруйнували окупанти.



Валерій та Юлія / Фото з інстаграму зірок

Дмитро Ступка і Поліна Логунова

Чвари в подружжі українського актора та білоруської моделі й ведучої були помітними й публічними ще у 2021 році. Але на початку 2022 року Поліна Логунова повідомила про розлучення, хоч насправді їхній шлюб зруйнувався буквально перед Новим роком. Кожен з них називав різні мотиви розриву: Дмитро казав, що ексдружина закохалась в іншого, а Поліна заявляла, що справжні причини зруйнують його як людину та особистість.

Поліна й справді знайшла для себе нові стосунки з американцем. Той вже зробив моделі пропозицію, тож пара готується до весілля.



Дмитро й Поліна з донькою / Фото з інстаграму зірок

Андрій Джеджула і Юлія Леус

Вже понад рік стосунки між відомим шоуменом та блогеркою були в надскладному становищі. Це й звинувачення один до одного, заяви про побиття, насилля та переслідування.

Та у жовтні 2022 Юлія повідомила, що офіційно вільна – так стало відомо про їхнє остаточне розлучення. Щоправда, воно сталося вже вдруге, адже пара розходилась і сходилась ще кілька років тому.



Андрій та Юля / Фото з інстаграму зірок

Наталія Валевська і Володимир Пригладь

Українська співачка та її продюсер були у шлюбі близько 18 років. Але й такий довгий час разом не зміг налагодити їхніх стосунків, що тріщали по швах. Хоча причина їхнього розлучення невідома – про це не розповіла ні Наталія, ні Володимир. У пари не було дітей – співачка безрезультатно намагалась завагітніти.

Валевська повідомила про розрив у червні, а вже через місяць показалась зі свідоцтвом про розлучення.



Наталія і Володимир / Фото з інстаграму зірки

Костянтин Войтенко і Валентина Марініна

Шлюб актора Костянтина Войтенка та танцівниці Валентини Марініної дав тріщину ще минулого року у процесі шоу "Танці з зірками". Дружина звинуватила проєкт у брехні, а чоловіка – в токсичних стосунках. Згодом актор зазначав, що причиною їхнього конфлікту є нечесність від самого початку.

Про їхнє остаточне розлучення стало відомо в жовтні – про це зізналась Валентина, додавши, що поверне дівоче прізвище. Костянтин прокоментував цю новину – висловився про те, що потрібно залишатись людьми, й додав, що хоче бути хорошим батьком для їхньої доньки.



Костянтин і Валентина з донькою / Фото з інстаграму зірок

Юрій та Ліза Бардаш

Подружжя Юрія (чи то пак, вже Григорія) та Лізи Бардаш одне з тих, яке й справді не пройшло випробування війною. Після скандальних порівнянь України з нацистською Німеччиною та відверто проросійських ефірів Ліза відхрестилась від слів чоловіка, а потім натякнула на розрив.

Вочевидь, їхнє розставання відбулось саме на ідейному ґрунті, адже Єлизавета підтримує Україну. А її батько в березні захищав наші землі від окупантів (можливо, робить це й досі). Однак розлучення в будь-якому випадку болючий удар, про що вона коротко зізнавалась: "Усі радіють, а в мене розвал сім’ї". Пара виховувала спільну доньку.



Юрій та Ліза / Фото з інстаграму Лізи

Важливо згадати й ще одну зіркову пару – Володимира та Христину Остапчук. Ще з початку осені мережа гуділа чутками про їхні складні стосунки та навіть можливе розлучення. З того часу пара не публікує спільні фото та не коментує особисте життя. Водночас ніякого офіційного підтвердження розставанню немає.