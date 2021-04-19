7 выпуск "Холостяка-11" был насыщен эмоциями. Одним из самых напряженных моментов недели был поцелуй Михаила Заливаки с Джессикой на глазах у Анны Богдан. Девушка была очень разъяренной и не скрывала этого.

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Девушка опубликовала на личной странице в Инстаграме 2 сообщения, в которых рассказала о своем первом групповом свидании, на которое отправилась в Египте вместе с Джессикой.

Михаил подготовил для девушек интересное и экстремальное занятие – катание на вейкборде. Анна призналась, что ветер, скорость, шум воды, которые были, ей очень понравились. На проекте есть гораздо меньше времени для общения, чем в реальной жизни, поэтому она старалась использовать каждый момент, чтобы поговорить с Михаилом. Много шутила и вела себя чуточку вызывающе.

Это был другой формат свидания, поэтому я позволила себе быть не леди, шутить. В жизни я очень люблю посмеяться и решила познакомить Михаила со своим юмором,

– поделилась Богдан.

Анна о поцелуе Михаила с Джессикой

Однако вторая часть свидания, которое происходило в ресторане, не была такой радостной. Анна первой отправилась на индивидуальное свидание с Михаилом. Одной из тем, которые они обсудили, была ревность. Михаил рассказал, что именно это стало причиной его расставания с бывшей девушкой.

Не прошел и час, как я вижу, что на мосту Джессика и Миша целуются. Мне не нужно было никуда заглядывать или оборачиваться, чтобы увидеть это. Они стояли, как на пьедестале,

– написала в публикации Анна.

"Что? Ты специально? Зачем делать это у меня на глазах? Миша, ты серьезно? Ты же говорил, что не любишь ревность и не даешь повода для них. Понятно, что мы на проекте, но для чего делать это так демонстративно? Что ты хотел этим сказать? Или тебе настолько все равно на чувства других и ты получаешь от этого удовольствие?"– такими были мои мысли в тот момент", – призналась девушка.

Анна отметила, что не начинала скандал, потому что не хотела портить вечер для всех. Тогда она решила, что поговорит с Михаилом, когда успокоится.

В ту ночь я не могла заснуть, плакала, думала. Эмоции накапливались, как снежный ком, который к утру становился все больше и больше. Утром я была уже на грани. Понятно, что девушки видели, что у меня плохое настроение и начали пронзать иглами. Джессика подливала масла в огонь, ее злорадная улыбка была последней каплей в моей чаше,

– подчеркнула Богдан.

Анна добавила, что ревность – это плохо и ее не должно быть в обычной жизни. Но на проекте невозможно без нее, если Михаил неравнодушен.