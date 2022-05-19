Назвал ее пропагандисткой, – Анатолий Анатолич рассказал, как переписывался с Собчак

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич в одном из своих видео назвал Ксению Собчак пропагандисткой. Но она принялась дискутировать с ним в соцсетях.

Телеведущий и интервьюер Анатолий Анатолич ведет собственный блог, где выражает мнения об определенных событиях или о конкретных людях. В одном из этих видео он объяснял, что не считает правильным давать интервью россиянам. Так, например, сделала Оля Полякова – беседовала с Ксенией Собчак.

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Анатолий Анатолич о переписке с Собчаком

Ведущий признался, что после этого видео журналист написала ему в личные сообщения. Она рассказывала, почему придерживается якобы нейтральной позиции.

Ксения Собчак объясняла мне свою позицию, почему она доносит информацию. Я ей в ответ объяснял, почему я считаю ее пропагандисткой. Такой у нас был примерно диалог. Он в принципе ничем не кончился,

– рассказал Анатолий Анатолич.

"Она на меня не подписана в инстаграме. Но представь себе: я ночью лежу, открываю Instagram и у меня четыре голосовых сообщения от Ксении Собчак. Я себе думаю: "Да, даже я что-то не готов сейчас слушать". Это было нормальное культурное общение. "Никто никого не обижал, но я все равно с тезисами Ксении Анатольевны не согласился. Она не согласилась с какими-то моими тезисами", – добавил шоумен.

, Оля Полякова объясняла, почему дала интервью Ксении Собчак . По ее мнению, до сих пор важно доносить населению России правду. Она добавляла, что Собчак действительно все понимает и поддерживает, но не показывает этого публично.

Анатолий добавил, что обсуждал с Собчак собственно его выпуск о журналистке. Он понимает, что после этого Ксения не изменит своей позиции, но так она хотя бы услышала другие мысли.

Телеведущий заметил, что он писал многим известным россиянам, так же многие пишут ему. В то же время Анатолич призывает не создавать иллюзии по поводу этих людей, известных в сети как "хороших русских". Об этом он говорил раньше.

"Когда в феврале появились новости о том, что Украина решила напасть на Донбасс, и неожиданно начала бомбить несчастных жителей, все поняли, что сейчас будет жест со стороны России. Потом было признание независимости и война. И так во всем. И так всегда. Не верьте Собчаку и тому подобным правдолюбам", – говорил ведущий.