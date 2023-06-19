Я обеспечена на годы, – Наталка Денисенко призналась, кто в ее семье зарабатывает больше

Наталья Денисенко пришла на шоу Владимира Остапчука и честно рассказала о деньгах в семье с Андреем Фединчиком. Сейчас зарабатывает больше, потому что мужчина оставил кинокарьеру и ушел в ВСУ.

Оказывается, до войны Андрей Фединчик почти все деньги отдавал жене Наталье Денисенко. Так что семейный бюджет был в ее руках.

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"Мой муж просто отдает все деньги мне. И говорит: "Мне ничего не надо, тебе все надо". Например, когда мы идем в магазин, я могу спокойно рассчитаться, потому что все его деньги у меня", – пошутила Наталка Денисенко.

Наталка Денисенко зарабатывает больше мужа

Если раньше все свои гонорары актриса тратила на себя, то сейчас – на семью, ведь Фединчик в ВСУ и зарабатывает меньше.

Я сейчас зарабатываю больше, потому что мой муж в ВСУ. Он не имеет права работать и зарабатывать. Но до этого он заработал столько, что я обеспечена на годы вперед… Когда мы зарабатывали наравне, иногда снимались вместе, его деньги шли в семейный бюджет, а свои я тратила на себя. Но сейчас не так. Я зарабатываю больше, и потому это не мои все личные деньги. Я не наглая,

– призналась Наталка Денисенко.

В то же время актриса говорит, что никогда в жизни не тратит деньги Андрея Фединчика на косметолога или салоны красоты, ведь со многими с ними сотрудничает по бартеру – за рекламу в инстаграме. Кроме того, дорогие фирменные сумочки Денисенко тоже покупает за свои.

Наталья Денисенко с мужем Андреем Фединчиком / Фото из инстаграма актрисы

Напомним, в прошлом году Наталка Денисенко рассказывала, что зарплаты мужа в ВСУ хватает разве что на бензин, прожить на нее в Киеве якобы нереально. По словам актрисы, Фединчик не получал 90 тысяч гривен, ему платили минимально. В то время как на озвучивании турецких сериалов во время войны он мог бы заработать гораздо больше.