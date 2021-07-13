Наталья Могилевская восхитила образом в платье с разрезом и жакете с камнями

45-летняя Наталья Могилевская снимается в новом развлекательном проекте. Изо дня в день она демонстрирует фантастические образы. Певица показала новый look в платье с разрезом и элегантном жакете с камнями.

В кадре звезды обязаны выглядеть безупречно, поэтому за их наряды отвечают лучшие стилисты. Похоже, Наталья Могилевская нашла своего, ведь за каждый аутфит ее засыпают комплиментами.

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Так, артистка восхитила образом в приталенном платье длины миди с глубоким разрезом до бедер. Платье нюдового цвета на тонких бретелях достаточно откровенное, ведь эффектно демонстрирует декольте Могилевской.

Неудивительно, что его звезда соединила с жакетом. Он фантастически довершил платье, а разноцветные камни на плечах и на манжетах добавили шика. Завершили образ певицы трендовые карамельные босоножки на устойчивых каблуках.



Наталья Могилевская в платье с разрезом / Фото с инстаграма певицы

Наталья Могилевская умышленно позировала так, чтобы засветить стройные ножки после похудения на 4 килограмма. Похоже, минус на весах добавил звезде уверенности, она будто расцвела. Не заметить это невозможно:

"Вы невероятная";

"Ножки огонь";

"Красотка";

"Роскошная женщина".



Наталья Могилевская с блогерами / Фото с инстаграма певицы