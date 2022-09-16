Лишний раз боюсь спрашивать, – Наталка Карпа удивила правдой об отношениях с мужем-военным

Год назад Наталка Карпа призналась о проблемах в отношениях с мужем Евгением Тереховым. Кризис у них начался после появления дочери Златы. В свежем интервью певица впервые за долгое время прокомментировала личную жизнь.

В июне Наталка Карпа показала, как трогательно ее 2-летняя дочь Злата встретилась с отцом-защитником. С тех пор было мнение, что они с Евгением Тереховым снова вместе. Однако звезда удивила правдой об отношениях с мужем – с начала полномасштабной войны они не обсуждают личную жизнь, все до сир пор на паузе.

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Наталка Карпа об отношениях с мужем-военным

Началась война, и мы в какой-то момент как-то заморозили наши отношения. Он воин, он защищает страну, это его долг. Честно, я его лишний раз боюсь спрашивать. Признаюсь, что я просто посмотрела одно из его последних интервью, он сказал такую фразу: "У меня война". Поэтому лишний раз спрашивать, какие у нас отношения сейчас? Я не буду,

– объяснила Наталка Карпа.

"При всей своей любви и искренности ко всем слушателям, зрителям, я не хочу сейчас личное выносить. Возможно, я это перевариваю. Я хочу больше рассказывать о своей работе, о дочери, а на личное сейчас ставлю табу", – добавила артистка.

Однако все же рассказала, что Евгений постоянно звонит им со Златой, они постоянно на связи. К слову, недавно он был в районе Бахмута, где продолжаются наступательные и штурмовые боевые действия.

"Он звонит, и я понимаю, что слышу в трубку, как идет "бух, бух". Я говорю: "Что это там такое?" Он говорит: "Все нормально, я в наушниках, мне оно не мешает". Я понимаю, что они там привыкли, но мне это очень страшно", – вспомнила певица.

Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым, дочерью Златой и дочерью мужа от первого брака / Фото с инстаграма певицы