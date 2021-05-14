Популярна Настя Каменських не стала розсекречувати преміальний дім моди, якому віддав перевагу Потап. Співачка лише зазначила, що, на думку чоловіка, в її гардеробі мало сумок, тому цей аксесуар вона отримує за будь-якої нагоди.
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Кожного разу він дарує мені якусь сумочку. Квіти, кульки, але ще до мого дня народження він робив мені дуже багато подарунків,
– поділилася Настя Каменських.
Зірка додала, що вони з коханим радують одне одного без жодних приводів. Вони не чекають дня народження чи Для святого Валентина, щоб зробити сюрприз, а перетворюють на свято кожен день, проведений разом.
"Для нас важливіше те, що ти кохаєш кожного дня. Чесно сказати, я навіть нічого не чекала, але він мені подарував, і я вдячна за кожен його сюрприз", – запевнила артистка.
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Як Настя Каменських відзначила день народження
- Напередодні свого 34-річчя співачка повернулася з Мексики та відсвяткувала Великдень з Потапом.
- На день народження чоловік влаштував зірковій дружині зворушливий сюрприз, коли вона повернулася додому з концерту. Репер запросив маму та подруг Насті Каменських і змонтував особливе відео.
- Сама ж іменинниця організувала вечірку, на якій постала в образі Фріди Кало – з монобровою і трояндами у волоссі.