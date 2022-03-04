Настроение боевое, – Тарас Тополя о том, не расклеились ли терробороновцы на 9 день войны

Многодетный отец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя подписал контракт с ВСУ еще до начала войны. Сейчас он работает санитаром и, как выяснилось, ничуть не падает духом. За 9 дней войны у него исчезли тревожность и отчаяние.

Уже 25 февраля, во второй день войны, Тарас Тополя взял в руки оружие и стал в ряды ВСУ. Из-за отсутствия боевого опыта он не передовой, а с медиками, спасающими раненых.

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"Я подай, перемотай. О предоставлении первой медицинской помощи знаю еще со времен волонтерства. Я здесь под руководством командира", – рассказал лидер "Антител".

Певец заверил, что украинские воины не расклеились, они мотивированы крушить оккупантов, ведь знают, что отвоевывают свою землю.

Настроение, конечно, боевое. Особенно по сравнению с тем, как это было в первые дни войны, когда была тревожность и скрытое отчаяние у всех. Потому что многие люди, как и я, пришли из гражданских профессий, взяли в руки оружие и буквально на второй день уже приняли бой,

– поделился Тарас Тополя.

Тарас Тополь с группой "Антитела" / Фото из инстаграммы музыкантов

К слову, фронтмен "Антител" уже не в первый раз высказывается о боевом духе украинцев.

Ранее Тарас Тополь рассказывал, что в терроборону Киева пошли не только молодые боеспособные ребята, но и дедушки и люди с инвалидностью. Все они приложили все усилия, чтобы блицкриг Путина провалился.

На 8 день войны артист уверял, что терробороновцы такие бодрые, что готовы освобождать Донбасс и Крым.

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