"Много пафоса": как популярная блоггерша Настя Талпа отпраздновала свадьбу – реакция сети

На днях блоггер и флорист Анастасия Талпа вышла замуж за Богдана Скальницкого. Романтический праздник состоялся в загородном комплексе под Киевом. Свадьба оказалась нестандартной благодаря приглашенным гостям и подаркам.

К примеру, друзья подарили молодоженам лимузин, а свой первый танец Настя и Богдан станцевали под живое вступление Анны Тринчер. О реакции сети на такое громкое празднование – читайте дальше.

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Настя Талпа вышла замуж за Богдана Скальницкого

На свадьбу пришли многие популярные личности, в том числе и блогеры. Атмосферу праздника создала известная группа "ТИК" своим популярным хитом "Учительница", а также талантливый исполнитель Велбой. Более того, и сама Настя написала песню для мужчины об их истории любви. Таков был ее подарок для жениха.

Анна Тринчер также выступила на свадьбе блоггерши. Во время праздника она исполнила свои популярные треки. В частности, исполнительница спела новый трек о любви "Глаза".

Что интересно, блоггер и друг звездных супругов, Денис Поветкин, подарил им на свадьбу лимузин. Среди подарков также была игровая приставка. Во время свадьбы один из гостей задонатил пять тысяч долларов на ВСУ.

Реакция сети

В комментариях под видео блоггерши в тиктоке можно встретить множество разных мыслей о роскошном празднике. Поклонники написали приятные слова молодоженам и пожелали им счастливой супружеской жизни:

"Какие вы красивые";

"Настя раскрылась и расцвела. Пусть этот брак будет счастлив навсегда";

"Муравьи по коже";

"Очень хорошо!";

"Вы невероятны";

"Маленькая девочка его";

"Лучшая пара";

"Кто бы что ни говорил, но видно, что она его любит".

В то же время, были и негативные комментарии:

"Не могу поверить, что такая красавица с таким кабаном из-за любви";

"Почему мне кажется, что он не для нее? Не понимаю. Классные, но очень разные";

"Это не ее типаж";

"Все, как обычно, бабло побеждает";

"Как много пафоса";

"Жаль мужчину";

"Неужели нужно в войну устраивать настолько все пышно? Зачем? Хотите, делайте, но не показывайте";

"Одни плачут, другие скачут".