Настя Каменских выступила с фанаткой Путина Любовью Успенской: видео с концерта
Источник:инстаграм Насти Каменских
Российская певица Любовь Успенская дала концерт в Киеве. Одну из песен с ней исполнила Настя Каменских, которая гордится возможностью петь и дружить с этой исполнительницей.
19 сентября в столице состоялся концерт Любови Успенской. Исполнительница собрала аншлаг в одной из крупнейших концертных площадок страны – "Дворце Украина". А Настя Каменских опубликовала видео с выступления лишь через неделю после того, как оно состоялось.
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На личной странице в инстаграме звезда опубликовала видео, на котором показала встречу и дуэт с Успенской. NK отметила, что таких голосов как у Любови есть лишь несколько во всем мире. Она невероятно счастлива, что может петь и дружить с этой артисткой.
Каменских вышла на сцену "Дворца Украина" в черном латексном платье, с оригинальной прической, насыщенным макияжем с акцентом на глазах и массивными золотистыми серьгами. Она исполнила песню "Ты же не забыл", премьера которой состоялась в 2018 году.
Как трогательно! Через несколько лет снова встретиться и спеть в дуэте чувственную композицию "Ты же не забыл". Спасибо за эту энергию и эмоции,
– написала NK под видео.
Отметим, Любовь Успенскую считают российской артисткой украинского происхождения. Она родилась в Киеве, однако с начала 90-х годов живет в Москве. Также исполнительница публично выражает симпатии президенту страны-агрессора Владимиру Путину. Что именно певица говорит о российском политике можно прочитать по ссылке.