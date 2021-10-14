Настя Каменских в синем платье сходила на свидание с Потапом: фото из Испании

Настя Каменских и Потап отдыхают в Испании. Супруги долго мечтали об отпуске, чтобы наконец насладиться временем вдвоем. Звездный муж пригласил возлюбленную на свидание. Каменских выбрала для этого короткое синее платье.

NK и Потап в последнее время постоянно были на гастролях и очень редко виделись. Поэтому двоим хотелось уже как можно скорее улететь куда-то, чтобы провести время вместе.

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Настя Каменских и Потап на свидании

NK на личной странице в инстаграме опубликовала фото, которое сделала перед романтическим свиданием с любимым. Она выбрала для особого вечера короткое платье синего цвета, который актуальный в этом сезоне. Талию подчеркнула тканевым поясом в тон. Среди аксессуаров ее образ довершали браслеты и сумочка элитного бренда Prada. Волосы NK вложила в фирменные кудри, а на лице сделала макияж с темными тенями на веках и нюдовой помадой на губах.

Рэпер надел черные брюки и кофту с принтом. В руке держал кепку.

"Потап ведет меня на свидание", – написала Настя под фото.



Настя Каменских и Потап / Фото из инстаграма Насти Каменских

, ранее Потап рассказывал, что в Испании пройдет лишь половина их отпуска. Там они будут неделю, а потом полетят в Дубай. Специально для этого мужчина освободил любимую от всех концертов.