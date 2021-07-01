Настя Каменских поплавала в собственном бассейне: жаркие фото в купальнике

Настя Каменских наслаждается жаркими солнечными днями в собственном загородном доме. Знаменитость начала утро рабочего дня с плавания в бассейне и похвасталась роскошной фигурой в желтом купальнике.

Украинская сексапильная певица обожает лето. Она загорает, получает удовольствие от каждого дня, а также много гастролирует. Перед зажигательным концертом в Киеве звезда принимала солнечные ванны на территории собственного загородного дома и плавала в бассейне.

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Соблазнительный look Насти Каменских

Для купания NK выбрала обольстительный купальник желтого цвета. Знаменитость сфотографировалась так, чтобы подчеркнуть пышную грудь, которая была мокрой после плавания.

На лице Насти не было косметики. Она не стесняется представать перед камерой без макияжа и всегда принимает себя такой, какая есть.

Рядом с Каменских был ее домашний любимец – собака Мими.

Умиротворенное утро, которое плавно переходит в день. А уже вечером зажигательный концерт. Обожаю, когда так!

– написала NK под фото.



Настя Каменских после плавания в бассейне / Фото из инстаграма NK



Настя Каменских после плавания в бассейне / Фото из инстаграма NK