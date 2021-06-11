Настя Каменских показала стильный образ в рубашке оверсайз: фото

Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась новой фотографией с поклонниками. Она продемонстрировала очаровательный образ в полосатой рубашке и брюках.

Известная украинская артистка Настя Каменских часто публикует фотографии на личной странице в инстаграме, показывая элегантные образы поклонницам. На днях звезда поделилась новым аутфитом, который подойдет каждой моднице.

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Образ Насти Каменских

Исполнительница сделала несколько фотографий в одной из комнат своего дома. Она позировала перед объективом в белой рубашке оверсайз с тонкими голубыми полосками, одну половину которой заправила в коричневые брюки.

Стильный повседневный образ Настя Каменских соединила с лаконичной золотой цепочкой с подвеской на шее. Ярким акцентом также был бордовый маникюр.

Певица слегка увлажнила волосы и распустила их. Звезда не делала насыщенного макияжа, поэтому лишь выровняла тон лица и накрасила губы блеском.



Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды



Настя Каменских / Фото из инстаграма звезды

Реакция сети

Поклонники знаменитости были в восторге от нового look Насти Каменских. Снимки набрали более 40 тысяч лайков и множество комментариев: